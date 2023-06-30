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达沃斯位于瑞士东部，以冬季运动和每年在那里召开的达沃斯论坛知名。
达沃斯世界经济论坛每年召开一次，聚集全球工商、政治、学术、媒体等领域的领袖人物，讨论世界所面临最紧迫问题。
中国推出《对外关系法》。《每日镜报》发表客座评论指出，中国正试图通过法律的形式将对内控制的概念运用到对外关系中，改变全球秩序。《南德意志报》评论在天津举办的夏季达沃斯论坛上，虽然所有与会者都同意沟通是关键，但是对于实际问题的讨论却相当少。
结束疫情造成的封闭之后，中国再度主办达沃斯夏季论坛，希望以经济伙伴的地位提升投资吸引力。西方企业则更愿静观事态的发展。
有评论认为，地球上的人口减少也可能减少人类的生态足迹以及对有限资源的竞争。当各国政府被迫做出选择，究竟是把钱花在军备上还是花在支付老年人养老金上时，甚至有可能给世界带来更多的和平。
就乌克兰战争屡屡发表争议性言论的美国前国务卿亨利·基辛格改变了之前的立场，主张在战争结束后，北约应吸收乌克兰加入。他同时强调，这场战争不应变成一场针对俄罗斯的战争。
中国副总理、习近平经济顾问刘鹤在达沃斯的发言引起各方关注。本文作者认为，刘鹤的演讲是真实感言，算是他在今年退休前对习近平过去十年政策的一点忠告。
中国国务院副总理刘鹤1月17日在世界经济论坛2023年年会致辞，明确发出了坚持对外开放，扩大对外贸易、吸引外资的信号。在回答有关中国疫情的提问时，他称，"达峰的时间和恢复正常的时间"超出预期，"最近以来生产生活全面恢复正常"。
世界在燃烧，私人飞机依旧频繁起落，前往达沃斯世界经济论坛也不例外。气候活动人士要求1%的最富者为气候债务买单。
在去年的达沃斯世界经济论坛上，俄罗斯入侵乌克兰成为关注焦点。今年的重点则是战争对经济的影响，以及可能发生的经济衰退。
本周四（5月26日），联邦德国总理肖尔茨在达沃斯世界经济论坛最后一天会议上发表演说，明确表示："我们不能允许普京赢得这场战争”。日前，乌克兰总统泽连斯基严词拒绝了以基辛格为代表者提出的基辅应向俄罗斯作出领土让步以结束战争的建议。
在下周的达沃斯在线论坛上，习近平将如何展示中国的全球野心？福奇将对新冠疫情发表什么意见？比尔·盖茨和克里又将怎样讨论气候问题？
“达沃斯”世界经济论坛新加坡会议组织者称，美国新总统拜登行政当局有可能在论坛期间与中国方面举行会谈。
习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”发表的讲话中称中国“反对恃强凌弱”。澳大利亚财长富来顿伯格批北京言行不一，台湾驻美代表萧美琴在推特上表示：“我会引用他这句话。”
德国总理默克尔在达沃斯论坛讲话中，呼吁富有国家携手合作对抗新冠病毒。她也谴责疫情爆发初期，中国和世卫都做得不够好。
中国国家主席习近平本周一以视频形式在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上致辞，对新冷战提出警告，并呼吁坚持多边主义，应对全球性挑战。刚上任的美国总统拜登因为忙于应对国内事务而将缺席本届达沃斯经济轮谈。
年年达沃斯，今年大不同。德国之声副主编Manuela Kasper-Claridge发现，商界领袖们积极响应呼吁，承诺为可持续性发展进行重大战略转变。
特朗普在达沃斯世界经济论坛上的出场，有如为自己的选战造势。对全球瞩目、也是论坛关注焦点的气候保护议题，他几乎没有提及。
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