达沃斯论坛 布林肯强调台海稳定关乎世界贸易

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周三（1月17日）在达沃斯世界经济论坛表示，如果台湾海峡出现干扰，那将对整个世界产生影响，"这是我们目前最不需要的"。

布林肯表示，要维护和平有着"非常具体的原因"，台湾对世界经济扮演着异乎寻常的角色。他所指的是台湾在半导体产业的重要性。"因此维护和平稳定符合许多国家的利益。"

布林肯称周末赖清德胜选是"民主得到强有力的确认"。

与此同时，布林肯也表示，今年中美之间将寻求更紧密的政治往来。

他表示，高层政治领导人的个人对话是不可或缺的，尤其是在中国问题上。"我可以想象，接下来一年您会看到更多（这样的个人对话）。"

布林肯表示，这样的对话不单是为了稳定关系以及非常直接地沟通分歧，以免产生误解，也是为了在分歧以及激烈的竞争下，寻找仍能加强合作、符合双边利益的领域。

李强离开达沃斯 访问爱尔兰

中国总理李强此前一天在达沃斯发表主旨演说，强调中国有巨大的潜力，欢迎外商投资。

周三，李强则对爱尔兰进行访问，由此结束欧洲之行。

李强在都柏林表示，希望与爱尔兰加强经贸合作，特别在绿色科技、数字经济等具有巨大潜力的领域。

爱尔兰总理瓦拉德卡表示，该国也致力于在透明和公平竞争的基础上深化经济关系，为两国企业提供协助。

他表示，中国在全球挑战如气候变化、安全、不平等议题以及乌克兰、中东和缅甸冲突的解决上，都扮演着不可或缺的角色。

古特雷斯称世界对加沙危机无所作为

古特雷斯呼吁加沙停火

联合国秘书长古特雷斯在达沃斯呼吁立即在加沙人道主义停火。他在周三的发言中批评以色列以及哈马斯无视国际法。

古特雷斯表示，平民--特别是妇女儿童被打死、致残、遭轰炸、被驱逐、无法获得人道主义援助，而世界无所作为。

美国国务卿布林肯表示建立巴勒斯坦国是和平解决方案的一部分。布林肯表示，冲突令人心碎，"问题是，该怎么做"。

布林肯呼吁以色列对巴勒斯坦自治机构提供援助，而不是予以阻碍，否则以色列也无法获得真正的安全。

布林肯强调，一个有效的巴勒斯坦自治机构只能在以色列的支持和帮助下运作。

美国支持以色列总理内塔尼亚胡结束哈马斯在加沙统治的诉求，并呼吁巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯逐步接管加沙地带的控制权。内塔尼亚胡是巴自治机构的尖锐批评者，并对独立巴勒斯坦国存有质疑。

（路透社、德新社、法新社）

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