 达沃斯论坛：几位大人物″家事缠身″去不成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2019

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时政风云

达沃斯论坛：几位大人物"家事缠身"去不成

一年一届的达沃斯论坛下周即将召开，特朗普、特蕾莎·梅和马克龙这几位国家领导人因"家务繁忙"宣布缺席会议，中国将派出王岐山率团前往。

Logo Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum, WEF (picture-alliance/dpa/J.-C. Bott)

达沃斯论坛将会在下周二（1月22日）拉开帷幕

DW.COM

中美贸易谈判的领军人物本月底将会亲自碰面，两国会开出甚麽叫价惹人注目，但华府否认会在停火的第一个月向北京「送大礼」。 (18.01.2019)

去年1月，习近平在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲，其支持国际自由贸易的言论音犹在耳。但是如今，中国面临着贸易战、资金外流的巨大压力。中国到底还是不是自由贸易的捍卫者？中国所理解的自由贸易，是否和西方的理解有所不同？ (15.10.2018)

美国政府停摆进入第27天，美国总统特朗普与众议院议长佩洛西之间的衝突越演越烈。特朗普在佩洛西要求他延后国情咨文演说后，特朗普决定推迟佩洛西的出访。 (18.01.2019)

（德国之声中文网）特朗普、特蕾莎·梅和马克龙这几位政坛重量级人物都不会参加今年的达沃斯论坛。因为预算僵局，早在几天前就宣布不参加这次会议的特朗普干脆在周四取消了美国代表团前往达沃斯的行程。原本要带领美国团队的是美国财长姆努钦和国务卿蓬佩奥。 特蕾莎·梅因为脱欧协议问题无暇分身，马克龙则是因为"黄背心"抗议活动留在法国。

下周二到周五在瑞士滑雪胜地达沃斯举行的这场会议并未因此感到不安，毕竟还是有一些国家政要，如德国总理默克尔、巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）届时会到场。巴西经济产值占全球经济产值的四分之一。

世界经济论坛创办人施瓦布（Klaus Schwab）还指出，超过800名来自美国的报名者还包括许多全球知名企业。对政界、经济界的约3000名与会者来说，这场会议是重要的交流平台。  

今年达沃斯论坛的主题是"全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球结构"，讨论的话题包括数字化和人工智能。一位欧洲高级外交官认为，在政治讨论上，英国退欧在即、全球贸易冲突以及民粹主义的崛起势必会成为主导话题。

Schweiz Weltwirtschaftsforum Davos - Chinesicher Präsident Xi Jinping (Reuters/R. Sprich)

去年1月习近平在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲

习近平这次不会前往达沃斯，中国的代表是国家副主席王岐山。既然特朗普宣布取消达沃斯行程，双方这次不会有会面的可能。特朗普在周六接受媒体采访时说，他认为中美贸易争端的对话取得了进展。他在华盛顿表示，经过多次谈判和会面事情有了进展。中美双方有签署贸易协议的可能。不过他否认了美国会取消关税的报道。此前《华尔街日报》曾指出，美国财政部长姆努钦正考虑撤销部分甚至全部对华加征的关税。

默克尔将会在本周三下午抵达论坛发表讲话。她还会与政界和经济代表讨论人工智能、欧洲及非洲事务等话题。另外，她还将与女性领导者举行一场会晤。

 

文木 / 叶宣（路透社，法新社）

 

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