达沃斯热议人工智能　欧洲落后了吗

（德国之声中文网）去年， ChatGPT在达沃斯世界经济论坛上掀起一波热潮，而人工智能的概念对许多人来说还非常抽象。如今，人工智能成为工业界新的淘金潮。

与此同时，政界也担心，特别是2024年超级大选年，人工智能会导致虚假信息的大肆传播。

在达沃斯论坛上，欧洲的与会者也在讨论，欧洲企业如何不会错失人工智能的发展机遇。

监管人工智能意味着什么？

为人工智能制定规则？短期内难实现

脸书的公司Meta全球事务总裁克雷格（Nick Clegg）表示，最初人工智能引起的恐慌情绪幸好已经过去。

人工智能有改变世界的潜力，只是需要全球性的规则。然而德国软件公司SAP技术总监穆勒（Jürgen Müller）认为，这在短期内是不现实的，因为国际上对于透明度、隐私的设想大相径庭：中国使用人脸识别监控民众，欧盟则正要对此加以限制。

布鲁塞尔不久前就人工智能使用的规则达成一致，而反响不一。Meta全球事务总裁克雷格认为，还有很多要处理的问题。比如，他希望对于人工合成的图片作出规定，以一种水印来识别。

今年美国、英国、印度都将举行大选。超级大选年，人工智能可能被滥用于虚假信息的迅速传播。

Meta公司人工智能研究者乐坤（Yann Lecun）则表示，如今该公司已能识别脸书和Instagram上95%的仇恨发言，而且是各种语言。

假新闻？！AI造！

美国、中国遥遥领先 欧洲投资不足

在达沃斯世界经济论坛上，谷歌、微软、Meta、英特尔、当然还有Chat GPT都有代表参加人工智能的讨论，欧洲企业则鲜有露面。SAP技术总监穆勒承认："主要的发展是在美国和中国。"德国尽管在基础研究领域十分出色，但在技术的商业化上并不走在前列。

《商报》引述咨询公司麦肯锡的一项研究，在美国有35家较大规模的人工智能企业，欧洲则仅有3家。投资规模也有很大差距：欧洲去年投资17亿美元在这一未来行业，美国则投资230亿美元。

（德新社）

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