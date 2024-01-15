达沃斯年会开幕：人工智能假信息或成为最大的危险

（德国之声中文网）全球政界和商界最具影响力的部分人物再度汇集到瑞士这个风景如画的小镇。但他们讨论的议题，却沉重而紧迫：加沙和乌克兰的战争、发展中国家的债务危机、气候变化以及人工智能技术发展带来的忧虑。

年会主题是“重建信任”（Rebuilding Trust）。世界经济论坛执行董事杜塞克（Mirek Dušek）对媒体表示，这一主题回应全球社会和国际关系中信任的流失。他说，每个人都能切身感到周围发生的“深刻的变化，无论是地缘政治、地缘经济还是气候变化。”

在为期5天的论坛期间，将有来自120个国家的2800名与会者参与，包括60多名国家和政府领导人。其中有法国总统马克龙、中国总理李强、阿根廷新总统米莱、欧盟委员会主席冯德莱恩、美国国务卿布林肯等。

布林肯将在达沃斯与以色列总统赫尔佐格和卡塔尔首相阿勒萨尼举行会谈，磋商加沙局势。

泽连斯基周一抵达达沃斯

持续了近两年的乌克兰战争也是论坛活动上的重要话题之一。乌克兰总统泽连斯基将亲赴达沃斯，争取更多的国际援助。他将在周二在年会上发表演说。

增长放缓、债务危机冲击发展中国家

经济增长迟缓、通货膨胀和高利率对全球民众造成冲击。世界银行不久前警告称，2020-2024年有可能是30年来世界经济GDP增长最慢的5年。

尽管由于美国经济有力增长，对全球范围经济衰退的担忧有所消退，但世界第二大经济体中国增长的放缓，拉低了亚洲和非洲不少发展中国家的景气预期。此外，地缘政治势态的日益紧张也有可能影响复苏。

论坛上关注的另一个重要议题是发展中国家，包括不少非洲国家的债务问题。这些国家在过去数年中，为应对新冠疫情、能源紧缺和气候变化等危机进行了大量的公共支出。

据联合国的数据，全球有33亿人所生活的国家为偿还债务的利息支出高于对本国教育和医疗卫生的投资。由于食品和能源价格的高企以及偿还高额贷款，不少发展中国家财政上已没有多少回旋余地。

人工智能是福是祸？

人工智能技术的兴起在本次达沃斯论坛的各项活动中，也占据了显著的位置。世界经济论坛上周公布的一项风险问卷显示，人工智能产生的虚假讯息和不实信息被认为是未来两年内最大的危险。报告称，对于“跨越边界的技术，我们应该持放态度，但也须十分谨慎。”

世界经济论坛执行董事杜塞克表示，“在这个问题上，我们应该现在就建立私人和公共领域之间的对话与合作，以免在涉及生成式人工智能的议题上，陷入被动和边缘化。”

德国总理肖尔茨不会现身今年的论坛活动。德国有四位内阁部长出席会议，包括经济部长哈贝克、财政部长林德纳、外交部长贝尔博克。他们三人也是联合政府中仅次于肖尔茨的执政党派领导人。

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