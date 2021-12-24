达沃斯在线论坛的五大看点

（德国之声中文网）新冠疫情迫使世界经济论坛再一次在线举办。1月17日至21日，多国元首和政府首脑、企业首席执行官以及来自社会组织和国际组织的领导人将通过视频会议讨论世界未来面临的诸多挑战。

世界经济论坛在原本在瑞士滑雪胜地达沃斯举行，也称为达沃斯论坛。在今年的视频会议期间，包括中国、印度、以色列、日本和德国在内的多国领导人将发表演讲，并与商界、政府和慈善界人士进行小组讨论。美国传染病专家福奇博士（Dr. Anthony S. Fauci）将谈论新冠疫情，比尔·盖茨和约翰·克里预计将讨论气候变化。

组织者仍然希望在今年夏天举办更大规模的线下论坛。我们整理了下周这场在线会议的五大看点。

中国的全球野心

自从2020年初新冠疫情爆发以后，中国国家主席习近平一直没有离开过中国。跟去年一样，他将出现在下周的视讯会场，也许将成为本次会议最引人注目的人物。

他一贯利用在像达沃斯论坛这样的国际会议上亮相的机会，呼吁全球合作应对气候变化和新冠疫情，并抨击所谓美国阻止中国的崛起，企图继续主导全球治理。

在下周一的演讲中，习近平很可能再次吹嘘中国国有企业主导的经济变革，并拒绝接受对其不遵守国际贸易规则的批评。他的言论将反映执政的中共希望获得与中国作为世界第二大经济体相匹配的全球影响力。

可以留意他是否会提到实行了民主选举制度的台湾。中国认为台湾是其领土的一部分，并威胁要对它进行武力攻击。也可以关注中国对南中国海和东中国海或喜马拉雅山部分地区的主张，这些敏感地区都导致了中国与邻国的紧张关系。

莫迪的心情如何？

与中国关系紧张的邻国之一是印度，总理莫迪周一也将视频会议上发表演讲。

在民族主义政党印度人民党（BJP）领袖莫迪的8年任期内，针对穆斯林少数民族的攻击事件有所上升。印度各政党正在为各邦的选举做准备。就在两个月前，一项农业改革法案在印度引发大规模的农民抗议运动，莫迪政府做出了罕见的让步。

即便奥密克戎变种病毒导致新冠感染人数激增，这场抗议运动的参与者也数以万计。

期待后疫情时代的到来

达沃斯论坛的出席者不可能忽视席卷全球长达两年的新冠疫情。

奥密克戎让疫情让感染人数激增。周一福奇博士和疫苗制造商莫德纳的首席执行官将参加了一个小组讨论，讨论应对疫情的下一步行动，必将引人注目。

周二，世界卫生组织总干事谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)想必将会在小组讨论中再次呼吁疫苗公平。许多发展中国家获得疫苗仍然远远少于发达国家。世卫组织表示，更大的疫苗公平性有助于防止出现令人担忧的、具有高度传播性的变种病毒，如奥密克戎。

气候变化和能源问题

周三的看点将会是气候变化和能源问题，以及拉美地区议题。沙特能源部长将发表演讲，并谈论世界如何从对化石燃料的依赖中转型。美国总统拜登的气候特使克里与达沃斯论坛的常客比尔·盖茨将一起参加气候小组的讨论。前不久，比尔·盖茨出版了新著《如何避免气候灾难》。

贸易和经济政策

名正言顺地，世界经济论坛当然要讨论商业贸易。在这一周里，论坛将讨论可持续发展的资本主义、全球供应链紧张之际的各国贸易、以及后疫情时代政府如何采取行动实现可持续发展和公平复苏。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）将在周五发表演讲。她将几藉此机会宣讲拜登总统的意图，即在全球范围内重启防止新的环境灾难的计划。在疫情导致的通货膨胀中，这位前美联储主席还可能谈到金融业复苏、美国万亿美元的基础设施建设法案法以及她对130多个国家同意的全球最低企业税率的支持。

(美联社)

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