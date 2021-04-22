达尔文港租约——澳、中之间又起纠纷

（德国之声中文网）澳大利亚政府正审查中企岚桥集团租赁达尔文商业和军事港口协议。该租约2015年签署，有效期99年。澳国防部长达顿（Peter Dutton）对《悉尼先驱晨报》表示，当审查结束，"我们将研究符合国家利益的选项"。据媒体报道，亿万富翁叶成拥有的岚桥集团与中国军方关系密切。

与中国公司的租约不仅使澳大利亚政府忧虑，也让盟友美国忧心忡忡。达尔文港是澳大利亚北海岸最重要港口，被视为通往亚洲市场的门户和原料与农业品出口的潜在枢纽。

达尔文港有美国海军基地

美国海军陆战队在那里有一基地。设置该基地被认为是前美国总统奥巴马亚洲战略的一部分，以制衡该地区的中国影响力。

上月，莫里森政府废除了澳大利亚维多利亚州与中国就 "一带一路 "（又称新丝绸之路）倡议签署的协议。北京对此作出愤怒反应，警告此举将对双边关系造成 "严重损害"。中国外交部发言人呼吁澳大利亚放弃其 "冷战思维和意识形态偏见"。

澳总理莫里森指令重新审查所有具战略意义的协议

2020年，堪培拉要求对新冠大流行病起源展开国际调查，激怒了北京，遭贸易制裁报复。

作为新丝绸之路计划的一部分，中国大力推进在众多国家扩大交通、贸易和工业基础设施。批评者指责北京利用与该计划有关的公司和项目作为杠杆，以期获得更大的地缘政治影响。

（法新社、路透社）

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