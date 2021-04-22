达尔文港租约——澳、中之间又起纠纷

（德国之声中文网）澳大利亚政府正审查中企岚桥集团租赁达尔文商业和军事港口协议。该租约2015年签署，有效期99年。澳国防部长达顿（Peter Dutton）对《悉尼先驱晨报》表示，当审查结束，"我们将研究符合国家利益的选项"。据媒体报道，亿万富翁叶成拥有的岚桥集团与中国军方关系密切。
与中国公司的租约不仅使澳大利亚政府忧虑，也让盟友美国忧心忡忡。达尔文港是澳大利亚北海岸最重要港口，被视为通往亚洲市场的门户和原料与农业品出口的潜在枢纽。
达尔文港有美国海军基地
美国海军陆战队在那里有一基地。设置该基地被认为是前美国总统奥巴马亚洲战略的一部分，以制衡该地区的中国影响力。
上月，莫里森政府废除了澳大利亚维多利亚州与中国就 "一带一路 "（又称新丝绸之路）倡议签署的协议。北京对此作出愤怒反应，警告此举将对双边关系造成 "严重损害"。中国外交部发言人呼吁澳大利亚放弃其 "冷战思维和意识形态偏见"。
澳总理莫里森指令重新审查所有具战略意义的协议
2020年，堪培拉要求对新冠大流行病起源展开国际调查，激怒了北京，遭贸易制裁报复。
作为新丝绸之路计划的一部分，中国大力推进在众多国家扩大交通、贸易和工业基础设施。批评者指责北京利用与该计划有关的公司和项目作为杠杆，以期获得更大的地缘政治影响。
（法新社、路透社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）