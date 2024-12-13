达尔文港中资运营商陷入危机 澳大利亚政府将收回港口？

澳大利亚北部的重要军事重地和港口达尔文，目前由一家中资的公司所运营。而随著这家公司陷入财务危机，澳大利亚政府是否有再度收回运营权的机会？专家又如何看待达尔文港未来的发展，以及澳大利亚在亚太地区中的角色？

（德国之声中文网） 澳大利亚北部城市达尔文（Darwin），自2015年将港口租赁给中资的岚桥集团（Landbridge Group），订下99年租约后，不断引发国安争议。虽然澳大利亚政府先前的调查结果表明，达尔文港的租赁案不存在国安问题。但随著岚桥集团的中国母公司近期陷入财务危机，有关澳大利亚政府是否该收回达尔文港的运营权，再度成为澳大利亚舆论热议的话题。

由于达尔文还驻有约2000名的美国海军陆战队员，澳大利亚海空军基地也在当地，批评者担心，租赁给中资财团会将达尔文港的军事用途，完全暴露在中国的影响力当中。

对此，加拿大智库“加拿大全球事务研究所”（Canadian Global Affairs Institute）亚太基金会研究员纳吉（Stephen R. Nagy）认为，澳大利亚和美国面臨的挑战是，无法肯定地说中国会不会向岚桥公司施压，并在危机中执行中方的命令。

纳吉告诉DW，“中国缺乏法治，而中共也不服从法治，这使得任何中国企业都容易受到中共的压力，因此达尔文港口的情况就存在安全风险”。他还强调，如果澳大利亚政府能够顺利收回达尔文港的专有权，则可能需要对当地进行广泛的清理，以确保岚桥集团没有留下任何监控设备、或其他设备。

但专精于研究中国商业与管理的悉尼大学商学院教授杭智科（Hans Hendrischke）向DW表示，岚桥这次的财务危机与澳大利亚舆论谈及的国安问题无关，且澳大利亚政府过去至少4次的审查结果已经显示，这项案件不存在国安问题。

杭智科认为，外界的质疑在很大程度上，只是一个“理论上的国安风险”，而不是一个实际存在的风險，「因为任何一方都可以说，你正在面臨军事风险”。而且杭智科也研判，这项议题其实仅止于在首都堪培拉的政治圈中讨论，澳大利亚普通民众并不是特别关心达尔文港的发展。

杭智科指出，包含军情部门在内，澳大利亚各部会之后都对达尔文港进行了至少4次考察，并表示这并不存在一个军事风险，“因为美军使用的是附近另一个独立军事港口，所以达尔文港实际上，并不是一个除商业目的之外、有其他目的的海运中心”。

岚桥集团母公司财务危机

这项租赁方案的总价达到澳币5.06亿元，其中还包括港口运营商、现称为达尔文港的控股权。租约于2015年11月16日开始，将于2114年11月15日到期。

但负责管辖达尔文的澳大利亚北领地政府11月27日发表新闻稿指出，北领地政府对达尔文港的运营商、也就是中国岚桥集团目前的财务状况表示担忧。此外，有鉴于该港口对澳大利亚的重要性，北领地政府已向澳大利亚联邦政府发出通知、并致函岚桥集团，寻求了解其财务状况，以及了解其是否能够履行付款能力。不过，岚桥集团同日发出新闻稿回应：“岚桥集团对达尔文港2024财年成功的运营表现感到满意”。

针对中国母公司的运营状况，欧康诺回应， 达尔文港的母公司正在为一笔逾期的公司债进行再融资，金额将达到人民币5亿元，预计将于2025年第二季偿清。但为了偿还债务，母公司正考虑2025年在中国出售一些特定资产，但不包括达尔文港。

根据澳大利亚参议院经济常设委员会2016年的期中报告显示，达尔文港的运营商“岚桥工业澳大利亚有限公司”是中国山东岚桥集团的子公司。该集团是一家由两名中国股东拥有的私人公司。它成立于2001年，总部位于中国的山东省日照市。其从事石油化学产品加工、销售、仓储、进口、运输等业务，并涉足房地产开发和酒店服务。

杭智科指出，岚桥集团的态度很明确——想要重组财务结构，且不想放弃达尔文港的运营权。因此他研判，目前外界对达尔文港问题的质疑，主要还是由于澳大利亚将于明年举行大选，伴随而来的国内政治争议。

根据澳大利亚总理和内阁府在2023年10月发布的最近一次审查结果，目前澳大利亚政府已拥有健全的监管体系，来管理包括达尔文港在内的关键基础设施风险，因此，杭智科认为没有必要与岚桥集团改变、或取消租约。

审查报告还指出，作为关键基础设施的重要组成部分，自2015年达尔文港租赁给岚桥集团以来，已经进行了多项安全评估。这次的审查已考虑了先前评估的结果，以及风险管理和缓解安排，是否足以保护与港口相关的澳大利亚国家安全利益。

杭智科解读，岚桥集团目前陷入的财务危机，这是因为其曝险在中国的房地产上所造成。而如果岚桥集团出现无法履约的问题，则合约有一个既定的处理程序。

杭智科说，如果遇到岚桥集团的财务危机，那么澳大利亚政府可以做的就是回到合约的内容，或者将从岚桥手上收回达尔文港，“这是一种可能性”。而达尔文港最终是否会走到这一步，他认为，这仍要看岚桥具体的财务情况才能决定。

达尔文港的未来？

不过，即便达尔文港的租赁现况不会有任何改变。随著中国在东海、南海和台湾海峡的军事行动增加，邻近亚太地区的达尔文，正在成为澳大利亚、美国和日本重要的军事基地，也是阻止中国将南海问题军事化的重要据点。

日本共同社报道，日本防卫大臣中谷元11月17日首次访问了达尔文，并与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、澳大利亚副总理兼防长马尔斯（Richard Marles）举行了“三国防长会谈”。三国就新设美澳日防务磋商机制，以增进安全保障领域合作的方针达成了共识。

三国防长也在会谈后举行了联合记者会。马尔斯在记者会上，关于每年在达尔文举行的美澳联合训练透露称，三国已就明年起，日本陆上自卫队水陆机动团定期参加演习达成一致。奥斯汀对此也表示欢迎，“期待日本与轮换驻留达尔文的美国海军陆战队，加深合作关系”。

针对达尔文在发展定位上的转变，杭智科解释，在2016、2017年当时，各界谈论的多半是这项“开发澳大利亚北部”计画。但目前，更多的注意力是集中在澳大利亚北部的军事用途，“人们更多地谈论达尔文的美国军队，以及这对该地区意味著什么，而不是商业和农业发展”。

对于达尔文未来在军事上的意涵，纳吉说，澳大利亚政府一直致力于使澳大利亚成为东南亚和太平洋岛屿地区重要的中等强国，“它将把大部分资源集中在（达尔文）那里，同时加强南海、台湾海峡等地区的小边合作，以有助于对中国提供可靠的威慑”。

在面对南海、东海和台湾海峡潜在的军事冲突上，澳大利亚政府是否会发挥美国盟友的角色、并协助遏止中方可能的进犯，纳吉则解释，“我们尚不清楚这种小型双边合作，将如何在一场动态危机中发挥作用。但澳大利亚和其他国家一样，希望威慑足以防止更糟糕的情况”。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。