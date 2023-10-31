 达吉斯坦机场袭击犹太人 俄罗斯指责乌克兰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2023

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时政风云

达吉斯坦机场袭击犹太人 俄罗斯指责乌克兰

数百名抗议者袭击了穆斯林占多数的达吉斯坦的一个机场，试图袭击从以色列抵达的犹太乘客。俄罗斯将此骚乱归咎于乌克兰，乌克兰予以否认。

10月30日晚间，俄罗斯的达吉斯坦共和国有数百名人冲破马哈奇卡拉机场的屏障，寻找从以色列特拉维夫飞来航班抵达的犹太乘客。警方逮捕了60人。

10月30日晚间，俄罗斯的达吉斯坦共和国有数百名人冲破马哈奇卡拉机场的屏障，寻找从以色列特拉维夫飞来航班抵达的犹太乘客。警方逮捕了60人。

（德国之声中文网）俄罗斯周一指（10月30日）责乌克兰煽动了在达吉斯坦西南部地区的一个机场爆发的反以色列骚乱。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）在一份声明中说："罪恶的基辅政权在最近的破坏性行为中扮演了直接和关键的角色。"

周日晚间，数百名骚乱者（其中大多数是年轻人）冲破马哈奇卡拉机场的屏障，寻找从以色列特拉维夫飞来航班抵达的犹太乘客。视频片段显示，许多人冲上跑道，挥舞着巴勒斯坦国旗，高喊"真主至大"。其中一些人试图掀翻一辆警车。

至少20人在骚乱中受伤。俄罗斯警方表示，他们逮捕了60人。

乌克兰驳斥莫斯科的指控

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）驳斥了俄罗斯的指控，他告诉路透社，基辅在骚乱中没有扮演任何角色。

波多利亚克说："乌克兰与俄罗斯联邦领土上最近发生大规模的仇外情绪无关。"

周一早些时候，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在新闻发布会上表示，机场事件是"外部干涉的结果"。

佩斯科夫说："在电视画面显示加沙地带正在发生的恐怖事件--民众、儿童、老人的死亡--的背景下，敌人很容易利用并挑起事端。"克里姆林宫将俄罗斯国内动荡归咎于包括西方国家在内的外部势力，这并不罕见。

扎哈罗娃特别指出了克里姆林宫的批评者波诺马列夫（Ilya Ponomarev），一位居住在乌克兰的前俄罗斯议员。

波诺马列夫曾为一个Telegram频道提供资金支持，该频道周日呼吁在马哈奇卡拉机场举行抗议活动，以对抗"不受欢迎"乘客的到来。该频道拥有约6万名关注者。

波诺马列夫周一表示，虽然他曾经是该频道的投资者，但现在已与该频道没有任何关系。

德国、以色列和美国谴责骚乱

达吉斯坦暴力事件发生后，以色列呼吁俄罗斯当局保护其管辖范围内的以色列人和犹太人。以色列总理内塔尼亚胡办公室表示，以色列驻俄罗斯大使正在与莫斯科合作，确保以色列人的安全。

美国谴责"反犹太抗议"，而德国则谴责机场发生的事件"无法形容且不可接受"。

德国外交部发言人表示："现在重要的是追究责任，并要求俄罗斯当局保证犹太社区的安全。"

该发言人补充说："我们坚决打击一切形式的反犹太主义，我们与犹太社区站在一起。"

反犹主义：为何如此根深蒂固

以穆斯林为主的多民族达吉斯坦自治共和国位于俄罗斯北高加索地区。

随着以色列和恐怖组织哈马斯之间的战争在加沙激烈地展开，除了周日的骚乱之外，此前还发生了其他一些反犹事件。

紧急事务官员称，周末，北高加索另一个共和国卡巴尔达-巴尔卡里亚的纳尔奇克市，一个正在建设的犹太中心被人纵火。

（路透社、法新社、美联社、德新社）

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