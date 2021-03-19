辽宁舰台海演训常态化? 中国：航母不是「宅男」

(德国之声中文网) 中国国防部29日的例行记者会上，有记者问到，辽宁舰航母编队在台湾周边海域的训练活动是否会常态化？

发言人吴谦表示，在台湾周边海域和南海相关海域进行例行训练，是为了「检验武器装备性能，提升部队履行使命任务的能力水平」。他还说：「航母不是『宅男』，远航必是常态。」

针对美军舰机频繁在中国周边海空域活动，「马斯廷号」驱逐舰舰长近距离观察辽宁舰，美士兵还在推特发布辽宁舰舰载机起降的视频，吴谦表示这是「严重干扰」。

他说:「美现政府就职以来，美军舰在中国当面海域活动频次比去年同期增加逾20%，侦察机活动频次超40%。」

路透社报导，中国认为南海、东海和台湾海峡是其地缘战略的后院，美国在这些地区的军事存在是主要的不稳定因素。而美国则说在这些地区有航行自由。

准备武统台湾？

中国海军在4月初首次表示，在台湾附近进行的航母演习将成为例行公事，引起各方关注。两天后，美国军舰驶过台湾海峡。一位美国政府高级官员在4月中旬说，无论北京在台湾附近的入侵是针对谁，其效果都是对台北的直接「恐吓和胁迫」。

记者会上，台湾问题也成为焦点，针对中国海军4月23日将075型两栖攻击舰入列是否在为武统台湾做准备，吴谦没有直接回应媒体评论，只是重申中国立场，并表示会「粉碎『台独』分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整」。

而针对台湾国防部和海洋委员会官员在台海空域对中国军机设立「监视区、警告区、摧毁区」，并把中国军机趋近台岛30海里作为反应「红线」，吴谦强调，「无论民进党当局在两岸之间设立什么区、什么线，都是统统无效的」。

美国「受迫害妄想症」？

当被问到中国海军4月23日将多艘主战舰艇集中入列，是否是向南海周边国家「秀肌肉」，吴谦则说，发展武器装备「是世界各国的通行做法」强调「中国坚持走和平发展道路」。

中国国防部也回应美拜登政府近期公布的2022财年联邦政府预算案，其中包括向国防部拨款7150亿美元，优先应对来自中国的挑战。吴谦称，美政府中的一些有「受迫害妄想症」，所谓中国的挑战是「无端炒作」。

(综合报导)