辽宁拟修生育条例 欲改善人口老化

（德国之声中文网）中国在1978年曾经推行备受争议的“一胎化政策”，但却面临人口的快速高龄化。为了解决这个问题，中国在2016年放宽限制，全面允许夫妻生育两个孩子。

然而，专家们仍呼吁采取更激进的措施。根据辽宁日报7月30日的报导，自从全面实施一对夫妇可生两个孩子的政策以来，辽宁省人口生育率略有提升，但是人口总量依然偏低，有必要修订“辽宁省人口与生育计画条例”，以符合当地省情并帮助人口均衡发展。

辽宁省政府周二（7月30日）在其网站上表示，修改计划生育条例是2019年的主要优先事项之一，之前的调整未能阻止人口下降。

因此，辽宁这个重工业老基地已经起草了新的法规，旨在改善教育，住房和社会保障，并为选择生育两个孩子的家庭提供更多的经济支持。新法规还将开放已生育两个子女的夫妇当中，夫妇双方均为边境地区居民者，生育第三胎。

中央政府通过数千个计划生育办公室在全国范围内实施计划生育的同时，也为一些地区提供了回旋余地。少数民族通常免于生育限制，农村家庭也被允许生育更多的孩子。

辽宁省的出生率去年下降到每千人6.39，远低于全国的10.94。人口也在2018年连续第二年下降，原因不仅为新生儿减少，也受到年轻人为了寻求工作机会而去其他地区导致的人口外流影响。

陈安迪/罗法/杨威廉 (路透社)