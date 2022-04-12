“辽宁”号航母编队在西太平洋进行实战化训练

（德国之声中文网）据中国海军官方微博5月3日发布的消息，海军新闻发言人高秀成海军大校介绍，日前，中国海军组织辽宁舰航母编队在西太平洋海域进行远海实战化训练，这是海军根据年度工作计划组织的一次例行性训练，旨在提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践，不针对任何一方。 ​​​

美联社指出，这次任务凸显，随着北京方面试图取代美国成为亚洲最重要的军事力量，中国海军的地位日益增长。

按舰艇数量计算，中国拥有世界上最大的海军，而美国则在航母和核潜艇以及在该地区拥有的基地和盟友数量上保持着优势。双方竞争的焦点是具有重要战略意义的南中国海。美国国会研究服务院2022年1月20日发表的年度报告《中国海军现代化：对美国海军能力的意义》指出，"中国人民解放军海军是世界上最大的海军，拥有大约355艘军舰"，这个数量还不包括85艘巡逻艇和携带反舰导弹的作战平台。

日本观察到8艘中国海军舰艇经过宫古海峡

据路透社报道，日本防卫省在一份新闻稿中说，包括一艘航空母舰在内的八艘中国海军舰艇本周一通过日本南部冲绳群岛。通报称，这几艘舰艇驶过冲绳主岛（Okinawa island）和宫古岛之间的海峡。日本自卫队再次观察到中国海军编队在东海起降了舰载直升机。该航母编队包括航母"辽宁"舰，055型驱逐舰"南昌"舰（舷号101）、052D型驱逐舰"西宁"舰（舷号117）、"乌鲁木齐"舰（舷号118）、"成都"舰（舷号120），052C型导弹驱逐舰"郑州"舰（舷号151）、054A型护卫舰"湘潭"舰（舷号531），综合补给舰"呼伦湖"舰（舷号901）。

据日本国家广播公司(NHK)报道，这是自去年12月以来，中国航母首次被证实通过该地区。隶属于美国太平洋舰队的美国第七舰队没有立即回应路透社的评论请求。

图中Senkaku/Diaoyu Islands为尖阁诸岛（中称钓鱼岛，台湾称钓鱼台）、Okinawa Islands为冲绳群岛

台湾《联合报》、《自由时报》报道，台湾渔民在钓鱼台（中国大陆称钓鱼岛）周边的台日渔业协定海域作业时，目击包括"辽宁"号航空母舰在内的军舰编队航行。台湾国防部发言人孙立方5月2日回应时说，针对台海周边的海空域动态，台军运用联合情监侦作为，都能够全程掌握。对于大陆军方可能行动，国防部都以料敌从宽原则，列入可能行动方案并妥为应处。

中国海军现有"辽宁"号及"山东"号两艘航母，据信正在建造至少两艘航母。大陆官媒日前透露山东号已返回辽宁省大连造船厂维修。"辽宁"号前身是1999年从乌克兰购买的库兹涅佐夫元帅级航空母舰2号舰"瓦良格"号，编制员额为1000多人。近年来，实战化演习成为40年来缺乏战斗经验的中国军队的一个重点。

（美联社、路透社）

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