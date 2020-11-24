边追剧边学德语:“Nicos Weg”德语课程中文版上线

（德国之声中文网）西班牙小伙Nico González刚刚从故乡塞维利亚来到德国，人生地不熟，加上语言不通--一切都充满了未知数！这套德语教程的特色就在于，将青春偶像剧和德语教学集于一身，精彩的剧情和互动式练习，让学习德语变得轻松愉快又有趣。陪着Nico探索新生活，一起认识德国吧！

一边追剧，一边学德语

整套教程有200多集短片，随着Nico在德国的故事不断展开，德语学习课程也在不断推进。从初学者的A1直到到进阶水平的B1级别，每一集短片都有配套的知识点练习，可供学习者在线使用。这套教程囊括的语言知识相当于三本教科书，词汇量超过1.2万，1.4万道练习题--听起来似乎很多，但是当"学习"和"追剧"结合起来的时候，记单词和做练习也不再是负担！你会发现，在跟随Nico的脚步去探索德国日常生活的同时，自己的德语词汇量和语言水平也在不断提高。

点击这里直达：Nicos Weg在线德语学习平台

适合所有人群

"Nicos Weg"适合所有水平层次的德语学习者。德国之声德语课程部负责人默勒（André Moeller）讲述道："这套教程可以帮助德语零基础的学习者轻松起步，主动代入到德国的社会生活中去。但是有一定德语基础的人群也同样适合，他们可以先进行线上语言水平测试，再根据系统评估找到自己适合的课程，从A1到B1水平都有。通过登陆用户名，可以保存个人学习进度。

除了电脑网页版之外，"Nicos Weg"还提供手机移动版。不论是在业余休闲时间，还是利用等待捷运公交的碎片化时间，都可以随时随地学习德语，达到效率最大化。

德国之声中文网还将在脸书“非常德国”社团内连载播放"Nicos Weg"的所有剧集，感兴趣的朋友可以来社团参与互动，交流学习心得。