边境管控松动 奥地利旅游业亟待复苏

（德国之声中文网）鉴于夏季降至，对奥地利、尤其是对阿尔卑斯地区极其重要的旅游业新近以来强烈要求政府出台明确战略。本周五起，奥地利国内所有餐馆将恢复开放；自5月29日起，旅馆和其它度假设施也恢复经营。

2019年夏天旅游季（5月至10月），总共7900万住宿人次中，德国游客占37.4%；奥地利客人约占30%。

目前，奥地利政府已经宣布于6月15日全面恢复开放因新冠肺炎大流行而关闭的与德国的边界。该国总理府在维也纳通报说，本周五（5月15日）起，奥德边界上就将只实施抽查式边控。通报称，奥地利总理库尔茨和德国总理默克尔周二在电话中就这一两阶段放开程序达成共识。不过，奥地利旅游部长科斯廷格尔（Elisabeth Köstinger）解释说，这么做的前提是，疫情的发展应能得到控制。奥地利总理府还指出，该国政府正致力于同瑞士、列支敦士登和东欧诸国达成类似的边界开放协议。旅游部长科斯廷格尔表示，前往南部邻国意大利或西班牙旅游将再度可能，不过，很可能还要延缓一段时间。

德国方面也已经宣布从本周末起逐步松动与各个邻国之间的边境管控。德国早在3月16日就关闭了与众邻国的边界；数天后，奥地利跟进。对通勤者、家庭成员和货物运输有例外规定。

开放边境也是欧委会议题

欧委会今天也讨论相关议题，并做出一系列决定，以使在新冠病毒瘟疫依旧持续的情况下，旅游业可以重新开张，外出旅行重新成为可能。据从布鲁塞尔传出的消息，欧委会将建议各国逐步开放目前实施的边控。

欧盟经济委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）确信，尽管有新冠病毒瘟疫，欧洲仍能启动夏季旅游。这位意大利人对《南德意志报》表示，"我们绝对会有夏天旅游季，当然，也得采取安全措施也会有某些限制。"

凝炼/洪沙（德新社、路透社）