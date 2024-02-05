边境管控、援乌拨款：美参议院新法案能过关吗？

(德国之声中文网)美国参议院周日（2月4日）公布了一项跨党派提案，涉及金额1180亿美元，旨在加强边境安全，同时向乌克兰和以色列提供援助。但该法案可能面临共和党强硬派的反对，通过的前景仍不确定。

该法案包括规划约200 亿美元用于加强美国边境安全措施，600亿美元用于援助乌克兰，以及141亿美元用于对以色列的安全援助。此外该提案还包括为加沙、约旦河西岸和乌克兰平民提供100亿美元的人道主义援助。

美国总统拜登表示全力支持该法案。他说：“现在，我们已就国家安全法案达成两党有共识的协议，其中包括数十年以来最严格、最公平的边境改革措施。”

参议院多数派领袖舒默（Chuck Schumer）计划于周三进行初步表决，但该协议能否获得足够的支持者以在民主党控制的参议院获得通过仍有待观察。

共和党强硬派反对

该法案尽管目标宏大，但遭到共和党总统提名竞争人特朗普和其他有影响力的强硬派共和党人的反对，使其通过成疑。

虽然参议院最资深的共和党人米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）支持这一法案，称即便在共和党执掌白宫的情况下也不会得到更好的协议，但众议院议长约翰逊（Mike Johnson）表示，如果该法案进入共和党控制的众议院，将 "胎死腹中"。

参议员辛玛（Kyrsten Sinema）表示，该法案旨在确保美国南部边境的安全，具体要求国土安全部在连续一周每日企图过境人次超过 5,000 次时关闭边境。辛玛称有关提案“符合现实、务实，是我所见到的解决边境危机的最有力的方案"。

该提案计划拨款 200 亿美元用于移民边控执法，包括聘用数千名官员评估庇护申请，以及数百名边境巡逻人员。

该法案还计划向美国中央司令部拨款 24.4 亿美元以应对红海的安全挑战，以及拨款 48.3 亿美元以支持美国在印太地区的合作伙伴。

中美洲移民大队徒步千里 盼寻求美国庇护

移民是美国人心腹之患

根据路透社和民调机构益普索（Ipsos）共同进行的一项问卷调查， 移民是美国人第二大关注的问题，也是共和党选民关注的首要问题。

特朗普在竞选中一直将反对移民作为重点议题。而共和党人似乎不愿让拜登在他们认为是其一大弱点的问题上取得胜利。

与此同时，拟议中的更严格的庇护审核标准也让民主党人，尤其是立场进步的和拉美裔的国会议员感到担忧。该法案建议对寻求庇护的移民采取更严格、更快速的审核程序。

另一方面，该法案可能是拜登总统向乌克兰提供战时援助的最佳机会。因为美国国会迟迟未能批准向基辅提供价值 600 亿美元的援助，导致美国停止了运送弹药和导弹，对乌克兰军队抵御俄罗斯的入侵造成严重不利影响。

（美联社、法新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。