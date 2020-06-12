边境开放 旅游业能否迎来春天？

（德国之声中文网）由于受到新冠疫情的影响，今年3月16日德国联邦内政部长泽霍菲尔宣布关闭德国同所有邻国间的边境。德国《图片报》周日版引述泽霍菲尔的消息称，边境关闭以来，德国边防警察总共阻止了19.6万人次入境。上周日（6月14日）午夜，德国重新开放所有边境线。
与此同时，德国外交部针对欧盟内多数国家的旅游警告也宣布取消。但有部分欧盟国家或者申根国家本身并未取消入境限制，另外还有少部分国家的感染病例数量仍然偏高，因此德国暂时没有取消对这类国家的旅行警告。
西班牙、瑞典、挪威、芬兰
西班牙国内疫情增长开始趋缓，但是要等到6月21日，西班牙才会对来自申根地区的旅行者重新打开大门。另外西班牙同葡萄牙之间的边境会一直关闭到7月1日。而西班牙巴利阿里群岛则已经开始重新接纳德国游客，只不过人数上限为10900人。 巴利阿里群岛是深受德国游客喜爱的独家胜地，提前重新开放的目的一方面是测试当地医疗机构的应激反应能力，另一方面也希望能借此重振旅游业。
瑞典在新冠疫情期间从未禁止德国人入境。但是由于瑞典同欧洲多数国家相比，疫情并未真正缓解，所以德国外交部尚未取消针对瑞典的旅行警告。
挪威对外国人入境的禁止至少会维持到8月20日。目前为止只有丹麦人允许进入挪威。奥斯陆政府计划在7月20日研究，是否可以有条件地对相邻不远的国家放宽入境限制。
芬兰则对欧盟及申根地区的多数国家延长了入境禁令至7月14日，同时只对挪威、丹麦、冰岛、立陶宛、爱沙尼亚等少数国家取消了禁令。
业界期盼春天
旅游业希望随着欧洲众多国家重新开放边境而给深受疫情打击的业界带来希望。德国国际旅游联盟集团（TUI）表示，6月15日（解封首日）飞往西班牙马略卡岛的旅行团在36个小时之内全部订光。另外对希腊、克罗地亚、葡萄牙以及塞浦路斯的度假问询也十分火爆。
6月14日午夜，德国重新开放所有边境线
FTI、DER Touristik和Alltours等旅行服务机构也纷纷表示，度假订票的增势明显。业界希望至少可以部分恢复到常态业绩。
德国总理府呼吁旅游者保持冷静头脑
德国总理府主任布朗（ Helge Braun ）强调，度假热潮很可能会提高传染风险。他说："如果度假客从一个疫情爆发地返回德国，并将病毒传播到德国各地，如果我们无法追踪到传染链，那么我们恐怕又要重新在全国范围内都必须采取遏制疫情发展的措施。"他表示，这是政府工作的重中之重，不能允许这种情况再次发生。
德国社民党政治家、传染病学家劳特巴赫（Karl Lauterbach）在接受德国NDR一档节目采访时表示，旅行度假目前还属于充满风险的想法。他说："在很多国家病毒并未消失。"他强调说，虽然几个月来实施的限制措施起了作用，但是健康风险人群还是应该好好考虑一下，是否要去国外以及要去哪里度假。
不久前德国联邦外交部将针对欧盟之外的160多个国家的旅行警告延长至8月底。
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威廉·菲尼根（William Finnegan）：《野蛮的日子：冲浪生活》（Barbarian Days: A Surfing Life）
这是喜欢冲浪的这位作家的自传，将读者从加利福尼亚太平洋海岸经由夏威夷一直带至澳大利亚。2016年获得普利策奖的菲尼根，成功地描绘了大洋令人惊怵但痴迷的魅力。总在路途上，寻求最完美的波浪。
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约瑟夫·冯·艾兴多夫（Joseph von Eichendorf）：《一个无用人的生涯》（Aus dem Leben eines Taugnichts）
1826年问世的这部中篇小说讲述了一个耽于幻想，对任何事情都漫不经意的青年的故事。为让儿子将来有点儿出息，父亲放他出门去闯荡世界。在最终抵达意大利的旅途上，这位年轻人显示出，他其实是颇有创意的生活艺术家。以今天的说法，此书乃是典型的背包游故事。
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卡尔·麦（Karl May）: 《东方系列》（Der Orientzyklus）
经由卡尔·麦的旅行小说，我发现了这个世界！在六卷本《东方系列》中，主人公卡拉·本·奈姆西（Kara Ben Nemsi）经历了从撒哈拉到巴尔干的众多令人难以置信的冒险。本图显示的是位于阿尔巴尼亚的Osum峡谷。其实，卡尔·麦本人根本就没有任何相关经历。——无所谓啦。我也跟着他闯入了荒蛮的西部。
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阿里·沙维特（Ari Shavit）：《我的应许之地》（My promised land）
沙维特以非常个性化的风格讲述了他的家乡以色列的故事。自建立起，这个国家的生存就受到威胁。他以惊心动魄的笔调将历史事实同自身经历编织在一起。我油然生出自己也要出发的冲动，去探访那些地方，认识那些国家和人民，聆听他们的故事。
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玛格丽特·米切尔（Margaret Mitchell）: 《飘》（Gone with the wind）
此书是我纵穿美国南部各州时的最佳读物。由它改编的电影我看过不下十次，但书本身对内战悲剧和南部诸州失败后艰难重建的描述更为深刻。米切尔的这一小说同时是爱情故事和历史长卷。一部真正的消遣作品！
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保罗·科埃略（Paulo Coelho）:《牧羊少年奇幻之旅》（The Alchemist）
追求梦想，矢志不移——这部小说如此教导我。安达卢西亚牧羊少年圣地亚哥（Santiago）一再梦见金字塔脚下有宝藏。他鼓足勇气，走上寻宝之旅。他穿越戈壁，最终来到埃及。一次认识世界和实现梦想的旅程。
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大仲马（Alexandre Dumas）：《三剑客》（Les Trois Mousquetaires）
这部小说以路德维希十三世治下的十七世纪法国为背景。书中主人公从巴黎出发穿越乡间法国直至英国。读后让我不能不产生去巴黎一游的强烈愿望。不过，最让我憧憬的还是那乡村法国，尤其是加斯科尼（Gascogne）。
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大卫·米切尔（David Mitchell）：《雅各布·德佐特的千秋》（The Thousand Autumns of Jacob de Zoet）
日本，1799年，一个半世纪以来与世隔绝。没有人可以出国，没有外人可以进来。长崎（Nagasaki）湾的出岛（Dejima）是通往外部世界的唯一窗口，狡诈商人出入其间。年轻的荷兰人雅各布·德佐特决意在那里寻求自己的幸福。作品描写了他的冒险经历，读者则由此领略一次神秘世界之旅。
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鲁斯蒂·扬（Rusty Youong）: 《前进粉末》（Marching Powder）
此书讲述了一个真人真事：主角试图从玻利维亚走私毒品，在百万人口都市拉巴斯锒铛入狱，不过，他脑筋灵活，买通看守，当上导游，领游客参观他所处的这个疯狂的监狱世界。作者即是游客之一。
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埃莱娜·菲兰特（Elena Ferrante）:（L'amica geniale）
必须承认，此书的重心并非甜蜜的生活，而是那不勒斯的阴暗面、暴力、犯罪和沙文主义。然而，这部那不勒斯传说让我入迷如此，数周时间里，在思想上也来到了那些个事发现场：那不勒斯的狭窄街道、优雅的佛罗伦萨、阳光明媚的伊斯基亚岛。
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鲁茨·塞勒尔（Lutz Seiler）: 《卡鲁索》（Karuso）
阅读此书犹如做一次对前东德最后岁月的时间游，地点是作为逃离者会合地的波罗的海岛屿西登塞（Hiddensee）。整个夏天，小说主人公埃德（Ed）在传统老店克劳斯纳（Klausner ）打工。灯塔脚下的灌木丛，或陡峭海岸下的沙滩，都是理想地点，沉浸于故事的引力之中。
作者: Anne Termèche