边境开放 旅游业能否迎来春天？

（德国之声中文网）由于受到新冠疫情的影响，今年3月16日德国联邦内政部长泽霍菲尔宣布关闭德国同所有邻国间的边境。德国《图片报》周日版引述泽霍菲尔的消息称，边境关闭以来，德国边防警察总共阻止了19.6万人次入境。上周日（6月14日）午夜，德国重新开放所有边境线。

与此同时，德国外交部针对欧盟内多数国家的旅游警告也宣布取消。但有部分欧盟国家或者申根国家本身并未取消入境限制，另外还有少部分国家的感染病例数量仍然偏高，因此德国暂时没有取消对这类国家的旅行警告。

观看视频 02:14 分享 今年夏季你会不会去意大利度假？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3dmLZ 今年夏季你会不会去意大利度假？

西班牙、瑞典、挪威、芬兰

西班牙国内疫情增长开始趋缓，但是要等到6月21日，西班牙才会对来自申根地区的旅行者重新打开大门。另外西班牙同葡萄牙之间的边境会一直关闭到7月1日。而西班牙巴利阿里群岛则已经开始重新接纳德国游客，只不过人数上限为10900人。 巴利阿里群岛是深受德国游客喜爱的独家胜地，提前重新开放的目的一方面是测试当地医疗机构的应激反应能力，另一方面也希望能借此重振旅游业。

瑞典在新冠疫情期间从未禁止德国人入境。但是由于瑞典同欧洲多数国家相比，疫情并未真正缓解，所以德国外交部尚未取消针对瑞典的旅行警告。

挪威对外国人入境的禁止至少会维持到8月20日。目前为止只有丹麦人允许进入挪威。奥斯陆政府计划在7月20日研究，是否可以有条件地对相邻不远的国家放宽入境限制。

芬兰则对欧盟及申根地区的多数国家延长了入境禁令至7月14日，同时只对挪威、丹麦、冰岛、立陶宛、爱沙尼亚等少数国家取消了禁令。

业界期盼春天

旅游业希望随着欧洲众多国家重新开放边境而给深受疫情打击的业界带来希望。德国国际旅游联盟集团（TUI）表示，6月15日（解封首日）飞往西班牙马略卡岛的旅行团在36个小时之内全部订光。另外对希腊、克罗地亚、葡萄牙以及塞浦路斯的度假问询也十分火爆。

FTI、DER Touristik和Alltours等旅行服务机构也纷纷表示，度假订票的增势明显。业界希望至少可以部分恢复到常态业绩。

德国总理府呼吁旅游者保持冷静头脑

德国总理府主任布朗（ Helge Braun ）强调，度假热潮很可能会提高传染风险。他说："如果度假客从一个疫情爆发地返回德国，并将病毒传播到德国各地，如果我们无法追踪到传染链，那么我们恐怕又要重新在全国范围内都必须采取遏制疫情发展的措施。"他表示，这是政府工作的重中之重，不能允许这种情况再次发生。

德国社民党政治家、传染病学家劳特巴赫（Karl Lauterbach）在接受德国NDR一档节目采访时表示，旅行度假目前还属于充满风险的想法。他说："在很多国家病毒并未消失。"他强调说，虽然几个月来实施的限制措施起了作用，但是健康风险人群还是应该好好考虑一下，是否要去国外以及要去哪里度假。

不久前德国联邦外交部将针对欧盟之外的160多个国家的旅行警告延长至8月底。