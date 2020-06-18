边境冲突下一步? 印度反制中国的6大招

(德国之声中文网) 中印这两个核子大国在国力增长的同时开始在越来越多的领域发生冲突。虽然印度目前在军事和经济上都不敌中国，但外界预测，在此次边境冲突之后，印度将迅速转变外交和经济政策反制中国。主要的方式有以下6种:

1.拒绝华为5G

英国伦敦国王学院的学者潘特(Harsh Pant)说，印度可以取消中国电信巨头华为加入印度建设5G网络的计划。他说，目前印度已经禁止中国公司参加国家招标，中国在印度的投资也受到限制。他认为「所有事情只会加速发展」。

《印度斯坦时报》(hindustantimes)则引述匿名政府官员表示，在此次冲突之后，华为参与印度价值数十亿美元的5G项目机会变得很渺茫，因为「除了经济利益，这个项目还涉及严重的安全问题」。

2.抵制中国产品

《印度斯坦时报》报导，至少有100种中国产品被认定有倾销，印度将对之展开反倾销行动。除此之外，随着印度反中情绪高涨，民族主义等组织也发起抵制中国的相关运动，就连贸易商也一起加入。

全印度商人联合会（CAIT）是印度强大游说团体，其全国秘书马哈将(Ashwani Mahajan)表示，由7000万印度商人组成全印度商人联合会已决定在全国加强反对抵制中国商品的运动。

匿名印度官员表示，「北京的边境侵略对中国来说是不合时宜的」，因为现在新德里正积极推行自力更生的经济政策，降低对中国的依赖。

3.继续施压中国调查疫情源头

印度在4月就加入了以澳洲和欧盟为首的国家，要求调查世卫组织应对武汉肺炎疫情的作为。印度代表在5月也取代了日本担任世卫组织执行委员会主席，任期3年。

在两国冲突发生之前，印度对于牵涉到中国的世卫组织改革议题和台湾恢复观察员身分出席世卫大会等，都持保守态度。但随着情势升级，印度也开始将世卫和疫情当做谈判的杠杆。

政治咨询公司欧亚集团的中国分析师布罗德里克 (Kelsey Broderick)告诉CNBC，北京这次针对印度态度强硬「是为了转移国内民众对国内问题的注意力」。

她认为，中国民众现在对中国的批评更加敏感，比如印度要求对新冠状病毒源头进行调查就引起许多关注。

在美国应对疫情不利时，北京正试图争取更大的全球领导权。若印度在世卫议题和疫情源头上对中国施压，可能会影响北京的企图。

4.抱团对抗中国

新加坡李光耀公共政策学院副教授克拉布特里（James Crabtree）6月5日在CNBC的节目中表示，新德里可以与其他同样担心中国影响力扩张的国家巩固关系，例如澳大利亚、越南、日本，和英国。

虽然他警告印度要小心避免与北京对立，但他说:「印度有很多选择......这就是这个新的、略显混乱的国际环境的好处，很多其他国家都想和印度做朋友。」

《南华早报》也提到，新德里现在可能会考虑调整地缘政治关系。尤其是在中美紧张局势不断加剧的情况下，华盛顿表示，计划在后疫情时代建立一个应对中国的全球联盟，将7国集团(G7)扩大到包括印度、澳大利亚、俄罗斯和韩国。

近日与中国的冲突可能会促使印度接受美国的游说，进一步参与美国主导的印太战略，遏制中国在南海的扩张和军事活动。除此之外，印度也可能与美国、日本和澳大利亚四国共同组成联盟反制中国。

5.扩大国际参与

「现代外交」评论网(modern diplomacy)认为，印度应该要向中国学习，选任适合的专家进入国际组织，并在学术界和私营部门中积极参与、争取话语权。

报导提到，印度在过去与越南和孟加拉的南海争端中都遵守国际仲裁，但中国却对相关仲裁表示「轻蔑和不尊重的态度」，认为所谓「和平崛起」只是空洞的词语。「印度需要利用其遵守规则的方式来对抗中国破坏规则的方式，以确保在国际大家庭中应对中国的外交优势。」

6.增加军力

「现代外交」评论网(modern diplomacy)也提到，在经济实力不平衡下，「印度需要按照俄罗斯和以色列的思路灌输『国防文化』，加强本土国防工业。」

目前中国军事力量远胜印度，根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)最近的一份报告估计，中国拥有320枚核弹头，而印度只有150枚。两个核武邻国之间若发生全面的军事冲突后果将不堪设想。

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邹宗翰/张慈 (综合报导)