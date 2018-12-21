边境修墙？以色列又有新计划

（德国之声中文网）以色列国防部周日（2月3日）宣布，将在加沙地带边境修建新的隔离墙。

该部发表声明称，这座地上隔离墙将有65公里长，高达6米，将与一座同期建设的地下隔离墙一起用于防止哈马斯分子打通过境通道。

"这座隔离墙将阻止恐怖分子从加沙地带通过陆地进入我们的领土，"以色列总理内塔尼亚胡在内阁每周例行会议上表示。以色列国防部称，计划建造的隔离墙与目前现有的埃及边境隔离墙形式类似，但将有"显著的改善"。墙体将由2万吨镀锌钢制成。

以色列"将毫不犹豫采取行动"

此前数月间，巴勒斯坦民众在加沙地带边境地区连续发起大规模抗议行动。他们希望回到1948年以色列建国之前自己家族的故土，并要求以色列停止封锁加沙地带。

去年3月30以来，至少246名巴勒斯坦人被以军打死，其中大部分死于边境地带的抗议行动，但也有人死于以军坦克炮火或空袭之下。而与此同时，以军死亡人数为2人。

以色列军方周日早间表示，逮捕数名携带刀具试图从加沙地带进入以色列境内的嫌疑人。

2014年以巴冲突：战争的代价 加沙的欢呼 人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

2014年以巴冲突：战争的代价 伤亡巨大 加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

2014年以巴冲突：战争的代价 没有居所 加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

2014年以巴冲突：战争的代价 永久性残废 加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

2014年以巴冲突：战争的代价 电力奇缺 加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

2014年以巴冲突：战争的代价 废墟中的危险 根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

2014年以巴冲突：战争的代价 巴方火箭弹攻击 以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

2014年以巴冲突：战争的代价 无尽的哀伤 以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

2014年以巴冲突：战争的代价 向士兵致意 战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

2014年以巴冲突：战争的代价 攻击目标：地道 加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

2014年以巴冲突：战争的代价 射击到最后一刻 停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。 作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼



内塔尼亚胡强调，"如果加沙地带无法维持平静，我们甚至可以在选举期间做出决策，会毫不犹豫采取行动。"

去年年底，以色列议会宣布解散，并将在今年4月提前举行议会选举。

1967年六日战争之后，以色列实际控制约旦河西岸地区、加沙地带、戈兰高地部分地区以及东耶路撒冷。目前有超过60万以色列人生活在约旦河西岸地区和东耶路撒冷。

巴勒斯坦人希望独立建国，其领土包括约旦河西岸、东耶路撒冷以及加沙地带应该是巴勒斯坦国的领土，并以东耶路撒冷作为首都。以色列则将整个耶路撒视为本国首都。

石涛/达扬（法新社，美联社，德新社）