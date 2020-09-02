 边境争端未解　印度再禁118中国app | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2020

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时政风云

边境争端未解　印度再禁118中国app

在将TikTok列入黑名单后，印度再以国安为由封杀中国腾讯的热门手游《绝地求生》(PUBG)等一系列中国app。这也是双方发生致命的边境冲突后，印度第三度这么做。

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抖音在印度被禁 网红们怎么说？

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中国与印度两国自8月29日起再度於边境地区爆发军事冲突，目前传出有一名印度士兵丧命，而中印两国也互相指控对方为引发此次冲突的始作俑者。

印度军方称，日前挫败了中国军队新一次“企图改变现状”的行动。但中国外交部称解放军从未越过实控线。

继TikTok等59款中国应用下架之后，印度又禁了47款中国应用，其他275款中国应用也将遭遇严格审核。印度街头抗议者呼吁全国13亿人民抵制“中货”。

(德国之声中文网) 印度周三 (9月2日) 禁用了更多的中国应用程序，指责这些app危及印度国家安全。

新德里表示，这次禁用的118个中国应用程序包括中国互联网巨头腾讯提供的服务的热门手游「绝地求生」《PlayerUnknown's Battlegrounds》(PUBG)。

据数据统计机构Sensor Tower的估计，印度是《绝地求生》手游的最大市场，至今有1.75亿印度民众下载了这一app，占其总下载次数的24%。

其他遭禁的知名app还有百度、支付宝、腾讯微云、新浪新闻、企业微信和微信阅读、名片全能王、照片编辑软件Cut Cut、视讯应用VooV、手机淘宝、优酷等。

印度电子信息技术部发布声明表示，他们收到投诉称这些应用「以未经授权的方式窃取和秘密传输用户数据到印度境外的服务器上」，导致「印度的主权和完整、印度的国防、国家安全和公共秩序」受到损害。

印度政府也强调「这一决定是有针对性的举措，以确保印度网络空间的安全、保障和主权」。

印度在6月底已经禁止了59款应用，包括短视频分享平台TIkTok、社交媒体应用微信和微博。7月，该国又禁止了47款克隆了此前受限应用的中国app。再加上这次的行动，印度至今已禁用了224款中国app。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社、路透社)

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