 边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批″虚伪″ | 科技环境 | DW | 05.11.2021

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科技环境

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪"

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。

英国首相约翰逊在COP26上大力宣扬气候保护，但随后乘坐私人飞机前往伦敦参加晚宴（资料图片）

英国首相约翰逊在COP26上大力宣扬气候保护，但随后乘坐私人飞机前往伦敦参加晚宴（资料图片）

（德国之中文网）在格拉斯哥的联合国气候变化大会（COP26）上，作为东道主的英国首相约翰逊大声疾呼，"距离世界末日的钟声就还差一分钟！"他也呼吁人们在对抗气候变化方面拿出行动。

不过，他自己的行动似乎不太有说服力。据媒体报道，约翰逊在周二（11月2日）离开格拉斯哥气候大会前往伦敦时乘坐的是私人飞机，而格拉斯哥距离伦敦只有555公里。这引发了批评声浪。

据英国小报《每日镜报》报道，约翰逊当天乘坐私人飞机，前往伦敦一家高档的男士专属俱乐部参加晚宴。据称，当晚在场的还有前《每日电讯报》主编、公开的气候怀疑论者摩尔（Charles Moore）。

反对党工党的主席多兹（Anneliese Dodds）对《每日镜报》说，约翰逊的"这种虚伪言行令人窒息"。

不过，英国政府发言人早在周一就为首相的飞行计划进行了辩护，表示约翰逊必须要应对巨大的时间压力。

最新的一份声明更是指出，约翰逊乘坐的飞机是世界同类型飞机中碳排放效率最优秀的，使用的也是最环保的燃料。声明也称，英国将会中和所有与气候大会相关的碳排放。

冯德莱恩今年6月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发

冯德莱恩今年6月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发

近日，同样因为在短途旅行乘坐私人飞机而被批"不环保"还有欧委会主席冯德莱恩。她在今年6月一次短途旅行中乘坐私人飞机，总共飞行时间只有大约20分钟。这被批是"生态罪行"。

批评者也指出，冯德莱恩此举会令其丧失信誉。毕竟，她一再呼吁各国对气候保护做更多承诺，本周初也曾在格拉斯哥表示，"我们所有人都必须加快（环保、减排的）速度"。

德国小报《图片报》最新研究了冯德莱恩6月的行程，指出如果开车的话，她从维也纳到布拉迪斯拉发大约是不到一百公里。乘坐火车的话，行程大约需要一个小时。

欧委会的一位发言人表示，冯德莱恩之所以乘坐私人飞机，部分是出于时间原因，称这位欧委会主席当天晚上还要飞往拉脱维亚首都里加。《图片报》援引这位发言人说，"我们研究了其他可能，但从逻辑上来讲没有其他可能"。他也表示，鉴于新冠疫情，对于乘坐民航或者火车存在一定的顾虑。

目前，第26届联合国气候变化大会仍在进行中，将延续至11月12日。各国正对进一步落实《巴黎气候协议》中的目标进行谈判。

观看视频 02:35

漫长的气候保护之路

（法新社，德新社等）

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