辩论开战前夕 拜登公开纳税申报表

（德国之声中文网）周二（9月29日）美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在第一场总统辩论会的数小时之前，公布了自己缴纳所得税的信息。他将与特朗普（Donald Trump）进行共三场总统辩论，距关键选举还有大约五个星期。

拜登的妻子吉尔以及竞选伙伴加州参议员贺锦丽（Kamala Harris）同样发布了他们的纳税信息。根据申报表，拜登去年缴纳了近28.8万美元的联邦所得税。

《纽约时报》报道特朗普的税收数据后，拜登发布了自己的纳税信息。报道指出，特朗普仅在2016年和2017年支付了750美元的所得税，分别是他参选的那年和执政的第一年。

根据《纽约时报》报道，特朗普在2017年前的15年之中，有10年根本没有缴纳任何所得税。

特朗普的避税经 纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税 据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

特朗普的避税经 特朗普：“假新闻” 特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。

特朗普的避税经 2016年竞选期间拒绝公开税务信息 在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

特朗普的避税经 最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录 2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

特朗普的避税经 10年来所得税退税7290万美元 从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

特朗普的避税经 伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费 据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

特朗普的避税经 利用旗下实体亏损减税 据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。 作者: 乐然



周二（9月29日）贺锦丽抨击特朗普："多数美国人，包括在前线工作与新冠病毒奋斗的美国人，缴纳的税款比总统还多，这实在是不可原谅。"

特朗普竞选发言人提姆·马尔多夫（Tim Murtaugh）针对拜登公开税收发表了一项声明，指责拜登在公开数据中对自己过去的收入并不诚实。马尔多夫没有回应特朗普是否会发布2019年的纳税数据。

收入大幅下降

2019年，拜登向联邦政府支付了287693美元的所得税，比起2018年支付的150万美元所得税，收入大幅下降。

这一变化显示，拜登不仅是著作版税收入下降，同时也因为他决定竞选美国总统，必须暂停在费城宾夕法尼亚大学的学术职位。

拜登的竞选团队试图利用有关特朗普涉嫌逃税的报道，将注意力集中在有缺陷的税收制度上，他们认为美国税收制度有利于富人。

杨宇/洪沙 （德新社、路透社、法新社）

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