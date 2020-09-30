 辩论开战前夕 拜登公开纳税申报表 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2020

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时政风云

辩论开战前夕 拜登公开纳税申报表

特朗普涉嫌在15年内几乎没有缴纳任何税款的消息曝光后，拜登公布了自己的税收信息。这成为了第一场总统辩论会的争论话题。

USA: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden in Philadelphia, Pennsylvania (Mark Makela/Reuters)

拜登能否利用纳税议题给特朗普沉重一击？

（德国之声中文网）周二（9月29日）美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在第一场总统辩论会的数小时之前，公布了自己缴纳所得税的信息。他将与特朗普（Donald Trump）进行共三场总统辩论，距关键选举还有大约五个星期。

拜登的妻子吉尔以及竞选伙伴加州参议员贺锦丽（Kamala Harris）同样发布了他们的纳税信息。根据申报表，拜登去年缴纳了近28.8万美元的联邦所得税。

《纽约时报》报道特朗普的税收数据后，拜登发布了自己的纳税信息。报道指出，特朗普仅在2016年和2017年支付了750美元的所得税，分别是他参选的那年和执政的第一年。

根据《纽约时报》报道，特朗普在2017年前的15年之中，有10年根本没有缴纳任何所得税。

  • The New York Times (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

    特朗普的避税经

    纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税

    据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

  • USA PK Donald Trump (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

    特朗普的避税经

    特朗普：“假新闻”

    特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。

  • USA TV-Bildschirm Präsident Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    特朗普的避税经

    2016年竞选期间拒绝公开税务信息

    在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

  • Manhattans Staatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. (Reuters/E. Munoz)

    特朗普的避税经

    最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录

    2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

  • Symbolbild | Dollar Scheine (picture-alliance/dpa/S. Goya )

    特朗普的避税经

    10年来所得税退税7290万美元

    从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

  • Parteitag der Republikaner in den USA - Ivanka Trump (Evan Vucci/dpa/AP)

    特朗普的避税经

    伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费

    据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

  • Trump Hotel Tower | New York City (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    特朗普的避税经

    利用旗下实体亏损减税

    据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。

    作者: 乐然


周二（9月29日）贺锦丽抨击特朗普："多数美国人，包括在前线工作与新冠病毒奋斗的美国人，缴纳的税款比总统还多，这实在是不可原谅。"

特朗普竞选发言人提姆·马尔多夫（Tim Murtaugh）针对拜登公开税收发表了一项声明，指责拜登在公开数据中对自己过去的收入并不诚实。马尔多夫没有回应特朗普是否会发布2019年的纳税数据。

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特朗普这位总统号称美国有史以来最富有的总统，缴交给国库的税却是惊人的少: 《纽约时报》报导，特朗普在过去十五年内，有十年不需缴所得税。

周五一天之内从华盛顿传出两条引起轰动的消息：美国联邦最高法院宣布将于明年就能否获取总统特朗普的财务记录做出裁决；美众院司法委员会通过针对特朗普的弹劾条款。

这是一场极为混乱的电视辩论: 现任总统特朗普在90分钟内总共打断对手拜登73次之多，跟4年前与希拉里辩论时相比高出一倍以上。拜登用讪笑和嘲讽回应，主持人不得不提高音量要求双方冷静发言。

收入大幅下降

2019年，拜登向联邦政府支付了287693美元的所得税，比起2018年支付的150万美元所得税，收入大幅下降。

这一变化显示，拜登不仅是著作版税收入下降，同时也因为他决定竞选美国总统，必须暂停在费城宾夕法尼亚大学的学术职位。

拜登的竞选团队试图利用有关特朗普涉嫌逃税的报道，将注意力集中在有缺陷的税收制度上，他们认为美国税收制度有利于富人。

杨宇/洪沙 （德新社、路透社、法新社）

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