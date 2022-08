辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇

热门单曲"德国制造 "

尽管在服兵役期间事实上被禁演,但猫王仍为自己的最大激情找到了时间:音乐。猫王在德国创作出了两首名曲《一夜》( One Night) 、《 和我一样笨拙》( Fool Such as I )。由于他,德国民谣《我一定得走出这村子》 (Muss I denn zum Städtele hinaus)享誉世界。不过,他的版本中,歌曲名《木头心》( Wooden Heart )。