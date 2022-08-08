辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇

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1977年8月16日，42岁的摇滚巨星“猫王”英年早逝，但他的音乐影响了一代又一代。
每年8月16日，粉丝们都会在他的故居 "Graceland "（格瑞斯兰，俗称“雅园”）前为他点燃蜡烛，以纪念这位偶像。猫王于1977年在此辞世。每年忌日，会有多达7.5万人从世界各地来到他故居门前，纪念这位 "摇滚之王"。
"雅园 "位于孟菲斯（ Memphis ），如今早已成美国国内仅次于白宫的参观人数最多的历史性宅邸。除管理 "雅园 "外，"猫王公司 "还管理着这位摇滚之王的全部财产，每年收入数百万。
由奥斯汀·巴特勒（ Austin Butler ）饰演的猫王的生平故事片今年6月刚公演。影片聚焦他和黑心经理汤姆·帕克（ Tom Parker ）上校（ Tom Hanks 汤姆·汉克斯饰演）之间的复杂关系。导演巴兹·鲁尔曼（ Baz Luhrmann ）献上了激动人心的音乐和舞台场景，巴特勒则因其对 "猫王 "的精彩演绎而广受赞誉。
猫王出生在美国密西西比州小镇图佩洛（ Tupelo ）。13岁时，他全家迁居邻州田纳西的孟菲斯。1954年，在那里的著名太阳唱片公司的一间录音棚里，他录制了他的第一批歌曲，并奠定他无以伦比的摇滚乐音响。两年后，他以 《伤心旅馆》（ Heartbreak Hotel ）这一热门歌曲一举成名。
猫王在德国的时间有据可查。2011年，安德雷阿斯·施罗德（Andreas Schröer）等三名收藏家在杜塞尔多夫开设了 "埃尔维斯博物馆"（ Elvis Museum ）。该馆拥有美国以外最大的猫王收藏。人们可在那里欣赏到600多件展品，其中许多来自他的西德时期。
1958年到1960年，这位明星和姑娘们的意中人作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。他未和战友们一起住军营，而是和祖母、父亲以及两名保镖一起住在附近的巴德诺海姆（ Bad Nauheim ）的一家旅馆。今天，酒店客人可在 "猫王房间 "过夜。
尽管在服兵役期间事实上被禁演，但猫王仍为自己的最大激情找到了时间：音乐。猫王在德国创作出了两首名曲《一夜》（ One Night） 、《 和我一样笨拙》（ Fool Such as I ）。由于他，德国民谣《我一定得走出这村子》 （Muss I denn zum Städtele hinaus）享誉世界。不过，他的版本中，歌曲名《木头心》（ Wooden Heart ）。
在德国的日子对猫王的意义不仅仅是快车和摇滚乐。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。不过，据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。
他的遗产在全世界受尊崇。巴德瑙海姆 "欧洲猫王节 "每年都引来这位歌手的众多模仿者。38个国家有官方猫王粉丝俱乐部。当然，邮票上也不能少了 "国王"。早在1978年，西班牙格拉纳达市（ Granada ）就发行了印有他肖像的邮票。1988年，德意志联邦共和国跟进。
据传，在一次音乐会舞台上，猫王裤子破裂，他从此青睐连体服。不管出于何因，此服成为绝对的时尚。印第安纳州查尔斯敦（ Charlestown ）一家商店制作猫王连体服原版复制品。要得到这么一件漂亮的连体服，粉丝和造型师们须耐心等待14至16星期。
猫王不仅造就了无数替身，也给电影制片人和数代音乐家带来灵感。但是，谁启发了猫王？生前，他透露说，他非常欣赏福音歌手罗塞塔·塔普（ Rosetta Tharpe ）修女。他还说，演员迪恩是 "天才"。
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