 辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇 | 所有节目 | DW | 16.08.2022

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文化经纬

辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇

1977年8月16日，42岁的摇滚巨星“猫王”英年早逝，但他的音乐影响了一代又一代。

  • Der junge Elvis Presley steht weiß gekleidet vor seinem Haus.

    朝圣地——雅园

    每年8月16日，粉丝们都会在他的故居 "Graceland "（格瑞斯兰，俗称“雅园”）前为他点燃蜡烛，以纪念这位偶像。猫王于1977年在此辞世。每年忌日，会有多达7.5万人从世界各地来到他故居门前，纪念这位 "摇滚之王"。

  • Außenansicht von Elvis Presley's Anwesen Graceland.

    经久不衰

    "雅园 "位于孟菲斯（ Memphis ），如今早已成美国国内仅次于白宫的参观人数最多的历史性宅邸。除管理 "雅园 "外，"猫王公司 "还管理着这位摇滚之王的全部财产，每年收入数百万。

  • Austin Butler als Elvis Presley singt in ein Mikrofon und hat eine Gitarre umgehängt. Um ihn herum begeistertes, zumeist weibliches Publikum.

    好莱坞获灵感

    由奥斯汀·巴特勒（ Austin Butler ）饰演的猫王的生平故事片今年6月刚公演。影片聚焦他和黑心经理汤姆·帕克（ Tom Parker ）上校（ Tom Hanks 汤姆·汉克斯饰演）之间的复杂关系。导演巴兹·鲁尔曼（ Baz Luhrmann ）献上了激动人心的音乐和舞台场景，巴特勒则因其对 "猫王 "的精彩演绎而广受赞誉。

  • Elvis Presley in jungen Jahren an der Gitarre, schwarzweiß-Foto.

    从小镇男孩到超级明星

    猫王出生在美国密西西比州小镇图佩洛（ Tupelo ）。13岁时，他全家迁居邻州田纳西的孟菲斯。1954年，在那里的著名太阳唱片公司的一间录音棚里，他录制了他的第一批歌曲，并奠定他无以伦比的摇滚乐音响。两年后，他以 《伤心旅馆》（ Heartbreak Hotel ）这一热门歌曲一举成名。

  • Elvis Presley in Uniform steigt in ein Auto, im Hintergrund Fans.

    在德国的日子

    猫王在德国的时间有据可查。2011年，安德雷阿斯·施罗德（Andreas Schröer）等三名收藏家在杜塞尔多夫开设了 "埃尔维斯博物馆"（ Elvis Museum ）。该馆拥有美国以外最大的猫王收藏。人们可在那里欣赏到600多件展品，其中许多来自他的西德时期。

  • BG I Der Kult um Elvis Presley im beschaulichen Bad Nauheim

    在德国服兵役

    1958年到1960年，这位明星和姑娘们的意中人作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。他未和战友们一起住军营，而是和祖母、父亲以及两名保镖一起住在附近的巴德诺海姆（ Bad Nauheim ）的一家旅馆。今天，酒店客人可在 "猫王房间 "过夜。

  • Schwarz-Weiß-Aufnahme von Elvis, lächelnd mit Gitarre in der Hand.

    热门单曲"德国制造 "

    尽管在服兵役期间事实上被禁演，但猫王仍为自己的最大激情找到了时间：音乐。猫王在德国创作出了两首名曲《一夜》（ One Night） 、《 和我一样笨拙》（ Fool Such as I ）。由于他，德国民谣《我一定得走出这村子》 （Muss I denn zum Städtele hinaus）享誉世界。不过，他的版本中，歌曲名《木头心》（ Wooden Heart ）。

  • Elvis Presley und Priscilla Presley an ihrem Hochzeitstag.

    终生幸福？

    在德国的日子对猫王的意义不仅仅是快车和摇滚乐。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。不过，据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。

  • Drei Elvis-Imitatoren auf einer Bühne.

    “国王”不死

    他的遗产在全世界受尊崇。巴德瑙海姆 "欧洲猫王节 "每年都引来这位歌手的众多模仿者。38个国家有官方猫王粉丝俱乐部。当然，邮票上也不能少了 "国王"。早在1978年，西班牙格拉纳达市（ Granada ）就发行了印有他肖像的邮票。1988年，德意志联邦共和国跟进。

  • Ein Mann probiert in einer Schneiderei ein Elvis-Overall an.

    传奇着装

    据传，在一次音乐会舞台上，猫王裤子破裂，他从此青睐连体服。不管出于何因，此服成为绝对的时尚。印第安纳州查尔斯敦（ Charlestown ）一家商店制作猫王连体服原版复制品。要得到这么一件漂亮的连体服，粉丝和造型师们须耐心等待14至16星期。

  • Schauspieler James Dean lächelnd mit Zigarette im Mund.

    “天才”迪安

    猫王不仅造就了无数替身，也给电影制片人和数代音乐家带来灵感。但是，谁启发了猫王？生前，他透露说，他非常欣赏福音歌手罗塞塔·塔普（ Rosetta Tharpe ）修女。他还说，演员迪恩是 "天才"。


  • Der junge Elvis Presley steht weiß gekleidet vor seinem Haus.

    朝圣地——雅园

    每年8月16日，粉丝们都会在他的故居 "Graceland "（格瑞斯兰，俗称“雅园”）前为他点燃蜡烛，以纪念这位偶像。猫王于1977年在此辞世。每年忌日，会有多达7.5万人从世界各地来到他故居门前，纪念这位 "摇滚之王"。

  • Außenansicht von Elvis Presley's Anwesen Graceland.

    经久不衰

    "雅园 "位于孟菲斯（ Memphis ），如今早已成美国国内仅次于白宫的参观人数最多的历史性宅邸。除管理 "雅园 "外，"猫王公司 "还管理着这位摇滚之王的全部财产，每年收入数百万。

  • Austin Butler als Elvis Presley singt in ein Mikrofon und hat eine Gitarre umgehängt. Um ihn herum begeistertes, zumeist weibliches Publikum.

    好莱坞获灵感

    由奥斯汀·巴特勒（ Austin Butler ）饰演的猫王的生平故事片今年6月刚公演。影片聚焦他和黑心经理汤姆·帕克（ Tom Parker ）上校（ Tom Hanks 汤姆·汉克斯饰演）之间的复杂关系。导演巴兹·鲁尔曼（ Baz Luhrmann ）献上了激动人心的音乐和舞台场景，巴特勒则因其对 "猫王 "的精彩演绎而广受赞誉。

  • Elvis Presley in jungen Jahren an der Gitarre, schwarzweiß-Foto.

    从小镇男孩到超级明星

    猫王出生在美国密西西比州小镇图佩洛（ Tupelo ）。13岁时，他全家迁居邻州田纳西的孟菲斯。1954年，在那里的著名太阳唱片公司的一间录音棚里，他录制了他的第一批歌曲，并奠定他无以伦比的摇滚乐音响。两年后，他以 《伤心旅馆》（ Heartbreak Hotel ）这一热门歌曲一举成名。

  • Elvis Presley in Uniform steigt in ein Auto, im Hintergrund Fans.

    在德国的日子

    猫王在德国的时间有据可查。2011年，安德雷阿斯·施罗德（Andreas Schröer）等三名收藏家在杜塞尔多夫开设了 "埃尔维斯博物馆"（ Elvis Museum ）。该馆拥有美国以外最大的猫王收藏。人们可在那里欣赏到600多件展品，其中许多来自他的西德时期。

  • BG I Der Kult um Elvis Presley im beschaulichen Bad Nauheim

    在德国服兵役

    1958年到1960年，这位明星和姑娘们的意中人作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。他未和战友们一起住军营，而是和祖母、父亲以及两名保镖一起住在附近的巴德诺海姆（ Bad Nauheim ）的一家旅馆。今天，酒店客人可在 "猫王房间 "过夜。

  • Schwarz-Weiß-Aufnahme von Elvis, lächelnd mit Gitarre in der Hand.

    热门单曲"德国制造 "

    尽管在服兵役期间事实上被禁演，但猫王仍为自己的最大激情找到了时间：音乐。猫王在德国创作出了两首名曲《一夜》（ One Night） 、《 和我一样笨拙》（ Fool Such as I ）。由于他，德国民谣《我一定得走出这村子》 （Muss I denn zum Städtele hinaus）享誉世界。不过，他的版本中，歌曲名《木头心》（ Wooden Heart ）。

  • Elvis Presley und Priscilla Presley an ihrem Hochzeitstag.

    终生幸福？

    在德国的日子对猫王的意义不仅仅是快车和摇滚乐。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。不过，据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。

  • Drei Elvis-Imitatoren auf einer Bühne.

    “国王”不死

    他的遗产在全世界受尊崇。巴德瑙海姆 "欧洲猫王节 "每年都引来这位歌手的众多模仿者。38个国家有官方猫王粉丝俱乐部。当然，邮票上也不能少了 "国王"。早在1978年，西班牙格拉纳达市（ Granada ）就发行了印有他肖像的邮票。1988年，德意志联邦共和国跟进。

  • Ein Mann probiert in einer Schneiderei ein Elvis-Overall an.

    传奇着装

    据传，在一次音乐会舞台上，猫王裤子破裂，他从此青睐连体服。不管出于何因，此服成为绝对的时尚。印第安纳州查尔斯敦（ Charlestown ）一家商店制作猫王连体服原版复制品。要得到这么一件漂亮的连体服，粉丝和造型师们须耐心等待14至16星期。

  • Schauspieler James Dean lächelnd mit Zigarette im Mund.

    “天才”迪安

    猫王不仅造就了无数替身，也给电影制片人和数代音乐家带来灵感。但是，谁启发了猫王？生前，他透露说，他非常欣赏福音歌手罗塞塔·塔普（ Rosetta Tharpe ）修女。他还说，演员迪恩是 "天才"。


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