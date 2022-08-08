辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇

终生幸福？

在德国的日子对猫王的意义不仅仅是快车和摇滚乐。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。不过，据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。