辛瓦尔之死对哈马斯、加沙和黎巴嫩意味着什么？

各方分析人士认为，哈马斯政治军事领导人辛瓦尔被击毙后，该组织并未受到致命打击。加沙与黎巴嫩的停火前景非常渺茫。

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡认为，哈马斯政治及军事领袖辛瓦尔（Jihia al-Sinwar）的丧生意味着"哈马斯将不再统治加沙地带"，在他看来，辛瓦尔之死标志着"一个哈马斯之后的时代"的开始。

然而，对伊朗支持的哈马斯武装组织的未来命运，专家们却有着截然不同的看法。哈马斯被美国、欧盟以及许多其他国家列为恐怖组织。伦敦智库查塔姆研究所（Chatham House）中东和北非项目的奎利亚姆（Neil Quilliam）对德国之声（DW）表示，"鉴于辛瓦尔在哈马斯扮演的重要角色，他的被杀无疑是对该组织的沉重打击。"但奎利亚姆强调，过去通过杀害哈马斯领导人，并未有效削弱该组织与以色列斗争的意志和其战斗的能力，例如，现年61岁的辛瓦尔正是于今年7月在哈尼亚（ Ismail Hanija）在德黑兰遇刺身亡后接管了加沙政治最高权力。

奎利亚姆认为，"哈马斯将培养出新一代领导人，并恢复元气，继续发展其军事和技术能力。他们将吸收那些加沙地带和约旦河西岸的年轻巴勒斯坦人，多年同以色列的冲突已让这代人变得粗鲁与残暴。"

德国科学与政治基金会（SWP）的研究员林特尔（Peter Lintl）也持类似观点。他对德国之声表示："哈马斯当然被削弱了，但辛瓦尔之死并不是对这支武装组织的致命打击。"

以色列军队检查辛瓦尔被清除的现场附近 图像来源: Israel Defense Forces/XinHua/picture alliance

停火的希望

与此同时，德国、法国和美国则认为辛瓦尔之死可能为加沙停火提供了机会。美国国家安全顾问沙利文表示，辛瓦尔离开战场"提供了一个机会，一种能够让人质回家、结束战争，并带我们进入战后时代的契机"。

然而，就在辛瓦尔死讯得到确认的第二天--星期五（10月18日），哈马斯宣布将继续扣押人质直到加沙战争结束。根据哈马斯控制的卫生部门的统计，自2023年10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击引发加沙战争以来，至少有42,000人丧生。在哈马斯武装人员劫持的约250名人质中，还有大约100名仍被关押着。

加沙人在战争忍受逃亡和绝望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

错失良机

位于阿布扎比的智库阿联酋政策中心（EPC）的研究员阿尔-卡瓦斯（Mohammed al-Qawas）认为，辛瓦尔之死可能标志着加沙地带战争翻开"新的篇章"。他对德国之声表示，"一旦停火谈判的责任移交给海外的哈马斯领导人，这些谈判也将受到外部影响，因为哈马斯海外领导人都会受到他们所在国家的影响，或许这将使哈马斯做出让步，开启新的政策。"

哈马斯的政治领导层长年驻扎在卡塔尔，但生活在加沙的强硬派辛瓦尔自哈尼亚被杀以来，一直是美国、卡塔尔和埃及与以色列进行停火谈判的巴勒斯坦代表。德国科学与政治基金会的林特尔认为，尽管辛瓦尔已死，但他并不认为以色列现在有结束战争的意愿。上周四，内塔尼亚胡将辛瓦尔之死称为"哈马斯的完结"，但他同时明确表示，战争不会因此而结束，而是要等到剩下的哈马斯领导人（如辛瓦尔的弟弟、继任哈马斯军事领袖的穆罕默德·辛瓦尔）被消灭，以及全部仍被哈马斯扣押的人质获释。

新加坡拉惹勒南国际研究学院（S. Rajaratnam）的中东问题专家多西（James M. Dorsey）认为以上做法等于错失机会。他在其政治博客《动荡的世界》里写道，"以色列没有利用其战术上的成功宣布加沙地带取得胜利，没有呼吁停火以及结束黎巴嫩的敌对行动，也没有开启释放101名被哈马斯扣押人质的谈判。恰恰相反，内塔尼亚胡总理坚持强调战争将继续打下去，直到以色列军队解救全部人质。"

真主党报复

在持续将近一年的相对平静之后，以色列北部边境的情势因黎巴嫩真主党的炮击而不断升级。属于什叶派的真主党民兵不断向以色列发射火箭弹。以色列军队今年10月初开始除了空袭外，还对邻国展开了地面攻势。

同哈马斯一样，受到伊朗支持的真主党民兵被美国、德国及其他国家列为恐怖组织。真主党的行为是为了支持哈马斯。9月，以色列炸死了真主党领袖纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）。观察家指出，此类处决并未有助于结束敌对行动。

当辛瓦尔的死讯在上周四（10月17日）传出时，真主党宣布同以色列的战争进入"新的升级阶段"。他们声称，首次使用了精确制导导弹攻击以色列，并将"逐日升级"。

来自伊朗的言论也表明局势不会很快平息。伊朗宗教领袖哈梅内伊表示，辛瓦尔之死不会影响与不共戴天的敌人以色列的战斗。他说，"他的死虽然令人悲痛，但（反抗以色列的）抵抗轴心将继续存在并继续战斗。"

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