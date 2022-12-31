 《辛普森家庭》諷中國存在強迫勞動 香港Disney+下架整集 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2023

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时政风云

《辛普森家庭》諷中國存在強迫勞動 香港Disney+下架整集

迪士尼串流平台並不是第一次刪除單集影片，過去也曾有一集《辛普森家庭》因提到六四事件，而被下架。

《辛普森家庭》有一集內容提及中國「強迫勞動」，而遭迪士尼串流平台下架。（資料畫面）

《辛普森家庭》有一集內容提及中國「強迫勞動」，而遭迪士尼串流平台下架。（資料畫面）

 （德國之聲中文網）串流業者Disney+在香港的平台下架了一集《辛普森家庭》（The Simpsons），原因是內容提及中國「強迫勞動」。此事最早由英國《金融時報》披露，路透等媒體亦跟進報導，並指出在香港的用戶已無法直接在平台上看到此集數。 

該集名稱為「憤怒的莉莎」（One Angry Lisa）， 於去年10月首播。劇中有一段，背景配樂帶有「中國古典風」的元素；劇中角色美枝‧辛普森（Marge Simpson）騎著飛輪，一邊看著飛輪螢幕上顯示的中國萬里長城，一邊聽教練說道：「看看中國的奇觀：比特幣礦場；強迫勞動營，裡面有小孩在製造智慧型手機；還有——羅曼史。」 

《辛普森家庭》的集數在中國被下架，過去早有先例。2021年，第16季的第12集（2005年首播）亦遭香港Disney+移除。該集主要內容是劇中角色前往中國領養孩子，其中許多片段可能冒犯中國政府，例如劇中角色消遣已故中國領導人毛澤東，嘲諷道：「看他長睡不醒的模樣，好像一個殺了5千萬人的小天使。」此外，片中還以坦克等元素指涉1989年六四事件，並以天安門廣場一塊石碑的文字反諷：「1989年，這裡什麼事都沒發生。」 

香港浸會大學電影學院副教授吳國坤接受《金融時報》訪問時說，迪士尼可能擔憂在中國的迪士尼樂園業務受波及，而主動下架Disney+的影片。對迪士尼而言，避免冒犯中國在商業上更有利。 

迪士尼串流平台並非第一次下架《辛普森家庭》影集。（資料畫面）

迪士尼串流平台並非第一次下架《辛普森家庭》影集。（資料畫面）

「維吾爾運動」（Campaign For Uyghurs）組織的創辦人茹仙·阿巴斯（Rushan Abbas）在推特上推文批評，此事再一次顯示「企業的貪婪凌駕於人權之上」。 

2020年，香港《國安法》上路，強力限縮香港曾有的民主自由空間；隔年，香港更以「保障國家安全」為由實施電影審查制度。不過，據《金融時報》報導，港府回應稱電影審查規範尚不涵蓋網路串流平台。針對《辛普森家庭》集數下架一事，港府發言人並未透露當局是否主動要求迪士尼這麼做；迪士尼公司則不願回應。 

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去年8月底，當時的聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發表報告，直指中國在新疆的人權疑慮，藉所謂的「職業培訓中心」（VETC），任意拘禁、虐待維吾爾人及其他穆斯林群體。多年來，國際媒體和人權組織屢次指控新疆存在「強迫勞動」爭議，中國政府皆予以強力否認。 

（金融時報、路透） 

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