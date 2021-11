《辛普森一家》涉天安门一集  在香港失踪了

(德国之声中文网)迪士尼在其香港平台删除了美国动画片《辛普森一家》(The Simpsons)中的一集,其中有辛普森一家到中国拜访天安门广场的片段。法新社指出,该事件加剧外界担忧大陆的审查制度在香港正在成为常态。

迪士尼影音平台「Disney+」推出18个月以来发展迅速,在全球各地已经拥有超过1.16亿用户,本月也落户香港。有网民发现平台上的美剧《辛普森一家》第16季12集消失了。这一集于2005年首次播出,其中讲述了辛普森一家人前往中国打算领养一名婴儿的故事。其中涉及了天安门广场上的画面。

这一集的内容是,女主Marge的单身姐姐Selma面对更年期,担心自己老来无靠,与男主Homer假扮夫妻,全家到中国领养小孩的故事。这家人在中国参观了天安门广场的时候,看到天安门广场上的一个石碑上写着:1989年,在这里,什么都没有发生(Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened)。

他们还参观了毛泽东遗像,Homer形容毛是要了五千万条人命的小天使(He´s like a little angelt hat killed 50 million people)。

目前尚不清楚「Disney+」是自行撤下了这一集还是接到了当局的指示。迪斯尼和港府均未回应法新社的置评请求。

之前,在艺术和政治上,香港相对比大陆自由度更高。不过当局正在改变这座城市。 自《香港国安法》出台以来,香港多个行业受到冲击,包括影视业。今年10月27日,香港颁布新法 收紧电影审查,要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为,该法进一步收紧了香港的自由空间,并将打击此间影视行业的创作活力。

涉及中国政治敏感话题的内容仍然可以在香港的其他网络媒体平台上看到。Netflix香港频道仍可以看到以嘲讽时事闻名的动画片《南方公园》(South Park, 也译南方四剑客)名为"乐队在中国(Band in China)的一集。其中包括公安虐待犯人,媒体审查等等,也讽刺了美国品牌为了赚钱而愿意遵守中国的审查制度。《南方公园》已经因这一集遭中国封杀,推出了"乐队在中国"之后,《南方公园》又在2019年的万圣节呛声中国,播出的万圣节特别版的片头画片中,剧中主角之一兰迪(Randy Marsh)戴上习近平面具在门前跳舞。





(法新社等)

