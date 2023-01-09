 辉瑞CEO：有望在中国本土生产新冠口服药 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2023

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辉瑞CEO：有望在中国本土生产新冠口服药

在辉瑞的新冠口服药Paxlovid未被中国纳入医保药品，引起舆论关注后，辉瑞首席执行官艾伯乐表示，该公司将继续与当地伙伴合作，推动在中国生产这一款新冠药物。

辉瑞已同中国药企签约委托生产新冠口服药

辉瑞已同中国药企签约委托生产新冠口服药

（德国之声中文网）辉瑞首席执行官艾伯乐（Albert Bourla）当地时间周一（1月9日）在旧金山表示，辉瑞正与中国的一个合作伙伴合作，计划今年上半年开始在中国本地化生产新冠口服药Paxlovid。

艾伯乐是在摩根大通医疗保健会议上发布上述信息的。他并未透露中国合作伙伴的公司名称，并否认了此前有报道称有些公司正在中国生产及销售Paxlovid的仿制药。

就此，艾伯乐说：“我们没有在讨论（仿制药）。我已经就在中国本地生产Paxlovid达成了协议。我们有一个本土合作伙伴，将为我们生产Paxlovid，并在中国市场销售。”

辉瑞同联合国资助的“药品专利池”(Medicines Patent Pool /MPP)达成的一项协议，允许全球35家药企生产Paxlovid的廉价仿制品，提供给95个贫穷国家，支援其新冠防疫。但协议不允许仿制药企向中国出售该药物。

艾伯乐表示，辉瑞2022年向中国供应了数千个疗程的Paxlovid药剂，而过去数周，供货量升至数百万。

新冠口服药：疫情终结者？

报价过高？

Paxlovid于去年2月获批在中国上市。目前已经进入部分城市的社区医院，由医生开具处方使用，进医保价格为1890元/盒。自12月新冠感染大爆发以来，Paxlovid在中国很多地方一药难求，据中国媒体披露，其在黑市上一度被炒到数万元一盒。

然而，由于辉瑞的该药物在同中国国家医保局的谈判中出局，中国官方新公布的新冠治疗医保药品更新目录中，Paxlovid未能被纳入。中方表示原因是辉瑞“报价过高”。

艾伯乐表示，中方提出的Paxlovid采购价格低于该公司向大多数中低收入国家销售的价格。他说，“中国是世界第二大经济体，我不认为他们应该比萨尔瓦多付更低的价格。”

辉瑞CEO艾伯乐：中国不应该比萨尔瓦多付更低价格

辉瑞CEO艾伯乐：中国不应该比萨尔瓦多付更低价格

网络媒体腾讯棱镜报道称，有消息人士透露，辉瑞在谈判中将价格降到了人民币600元/疗程。不过，财新周一的报道即辟谣称，所谓600元的说法不实，辉瑞在谈判中基本没有降价，报价并未低于1890元的目前医院售价。

对媒体对谈判“砍价”的有关报道，辉瑞公司和中国医保局目前都拒绝置评。中国医保对该款药物将临时性支付到2023年3月31日。之后，患者如需使用Paxlovid需自费。

Paxlovid在德国为处方药，费用几乎全由政府买单。2022年初在德国被批准上市之际，德国卫生部就向辉瑞订购了100万盒，采购价为500欧元/盒（一个疗程）。

本地化生产“还没批下来”

Paxlovid在中国上市以来，辉瑞就在筹备在中国本地化生产。2022年8月，浙江华海药业股份有限公司与辉瑞签订《生产与供应主协议》，华海药业将在协议期内（5年）为辉瑞公司在中国大陆市场销售的Paxlovid提供制剂委托生产服务。

辉瑞CEO艾伯乐本周一表示，在中国的生产取得了进展，顺利的话今年上半年即可开始生产。1月9日，华海药业也向澎湃新闻表示，正配合辉瑞加速推进Paxlovid本地化生产项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应。

不过对于受到当前这一波疫情冲击的中国民众和医疗机构来说，这一前景可谓远水解不了近渴。

据21财经援引华海药业投资者关系部门相关人士表示，公司根据辉瑞订单生产，“只是给辉瑞做代工”，此外Paxlovid本土化也还“没有批下来”。

 

（综合报道）

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