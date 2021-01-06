辉瑞疑遭黑客攻击 朝鲜想偷新冠疫苗？

（德国之声中文网）据韩国媒体报道，朝鲜黑客试图窃取辉瑞公司新冠疫苗技术。韩联社周二援引本国情报机构NIS做了这一报道。不过，报道没有说明，对德国疫苗制造商BioNTech的这个美国合作伙伴的网络攻击发生于何时。

街至截稿时，通讯社尚未能联系到辉瑞公司对此消息进行表态。去年，疑似朝鲜黑客曾试图进入多家制药公司，其中包括强生和阿斯利康。

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新冠大流行瘟疫爆发以来，在医疗保健领域的网络间谍行为增加。专家认为，朝鲜可能对出售所窃疫苗数据更感兴趣，而不是用以开发疫苗。朝鲜一直被控使用黑客大军获取企业机密，由此捞钱，以填补这个国际孤立国家的拮据国库。

迄今，朝鲜未证实该国有新冠染疫病例。然而，韩国情报机构称，不排除朝鲜境内爆发疫情的可能。至今年年中，该国将得到近200万剂阿斯利康疫苗。

去年12月，黑客曾对欧洲药品管理局(EMA)实施网络攻击，试图窃取辉瑞疫苗和美国制造商莫德纳疫苗的文件。

鉴于受国际经济制裁，朝鲜动用数千黑客，侵入韩国及世界各地的机构、公司和科学家的电脑，以寻求新的资金来源。

凝炼/石涛（德新社/法新社）

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