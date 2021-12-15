 辉瑞新冠口服药获美国FDA批准 | 科技环境 | DW | 23.12.2021

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科技环境

辉瑞新冠口服药获美国FDA批准

疫苗可降低感染风险。而如果已经感染了，吃药可防止发展成重症。新冠口服药被看作是对抗新冠病毒的新武器。在美国，辉瑞公司的药物已经获得了紧急使用批准。

图中为辉瑞公司的新冠口服药物Paxlovid

图中为辉瑞公司的新冠口服药物Paxlovid

（德国之声中文网）美国制药巨头辉瑞公司对这款新冠口服药寄予厚望，希望它将改变人们治疗新冠的方式，帮助减轻卫生系统和医院的负担。

这款名为帕克斯洛韦（Paxlovid）的药物12月22日获得了美国食品和药物管理局（FDA）紧急批准。FDA表示，这是在美国首个获得批准的新冠口服药。它将用于治疗12岁及以上的病毒检测呈阳性、有轻度至中度症状同时病情恶化风险较高的患者。

该药物将在美国通过处方提供，但面向公众免费。美国政府方面表示已经以53亿美元购买了1000万盒该药物。总统拜登宣布，首批药剂将于2022年1月提供。

观看视频 02:36

新冠口服药：疫情终结者？

辉瑞称其新冠口服药“疗效显著”

辉瑞公司此前在11月初表示，一项研究显示，其研发的新冠抗病毒药物能将新冠相关的住院和死亡风险减少近90%。该研究是针对出现新冠症状后三天内开始服用取得的结果，在出现症状后五天内服药也有类似的结果。

辉瑞公司这款代号为PF-07321332的抗病毒药物是口服药。该药物抑制了新冠病毒的3CL蛋白酶--这是一种对病毒复制至关重要的酶。

也就是说，这种药物不能预防感染，但当它与低剂量的人类免疫缺陷病毒(HIV)药物利托那韦结合使用时，可以阻止新冠重症发生。

Coronavirus - Intensivstation in Berlin

辉瑞公司的这款新冠药物无法预防感染，但可以降低发展为重症的风险

这些数据来自一项已运行了几周的II/III期临床试验（EPIC-HR）的中期分析，试验对象是已经感染了新冠肺炎并有发展成重症风险的成年患者。

辉瑞公司称试验结果显示出"疗效显著"，计划向美国食品和药物管理局（FDA）提交其数据。该美国制药公司也表示，FDA已经开始了针对该药物的紧急批准程序。辉瑞此前与德国公司BioNTech联合研发了新冠疫苗。

默克公司的新冠口服药已在英国获批

周四（11月4日），英国成为全球第一个批准使用抗新冠药物的国家，获批的是默克公司的抗新冠口服药物莫努匹拉韦。这款药物目前也已经提交FDA接受审批。

莫努匹拉韦是由默克公司与合作伙伴Ridgeback Therapeutics共同研发的。据报道，如果在感染早期（出现症状后五天以内）使用这款口服药，可以显著降低住院风险。

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