辉瑞：加强针能更有效对付奥密克戎毒株

（德国之声中文网）在周三（12月8日）公布的这一初步研究报告中，辉瑞及其合作伙伴 BioNTech 称，第三剂疫苗能有效抵抗奥密克戎变种。

报告称，测试显示，施打加强针后，受试者抗体水平明显增加，达 25 倍。这一试验结果同时也是一种警示，即：施打两针可能不足以抵抗具高度传播性的变异毒株。

辉瑞首席执行官布拉（ Albert Bourla）在一份声明中表示："虽然两剂疫苗仍可能预防奥密克戎毒株引起严重疾病，但初步数据表明，三次接种可最大限度发挥保护作用。"

施打加强针一个月收集的血液样本显示，接种加强针后的抗体效价，与接种两剂疫苗针对野生型病毒毒株观察到的抗体效价相当。

辉瑞的研究结果仍需科学审查，但提供了疫苗制造商关于加强剂和应对奥密克戎变种有效性的首个具体信息。

围绕奥密克戎，尚存在众多未知数。迄今为止，已有至少57个国家和地区发现有这一毒株。新近以来，美国和多个欧洲国家病例增加被认为与该变异毒株有关。

流行病学家劳特巴赫 (Karl Lauterbach) 成为新的德国卫生部长

新政府上任之际 德国大量订购加强针疫苗

新政府上任之际，德国有关当局订购大量BioNTech-辉瑞疫苗，用于加强针。联邦医生协会称，新增订购数量达 650 万剂。

该国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所同一天表示，新政府将疫苗接种运动作为抗疫政策基石之时，国民中目前约有18.7% 的人接种了第三剂疫苗。

随着基督教民主党成为在野党，该党籍人士施潘（Jens Spahn）不再担任联邦卫生部长，由社民党籍的流行病学家劳特巴赫 (Karl Lauterbach) 接替。施潘在职务交接仪式上指出，"这个部比以往任何时候都受到更多关注。……病毒的突变显示，我们仍处在大瘟疫流行期中。" 他向劳特巴赫表示祝贺。劳特巴赫则感谢他之前承诺"竭尽全力应对奥密克戎变异毒株"。

观看视频 02:02 接种车到乡间，疫苗供不应求

（德新社，美联社）

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