 载人龙飞船首飞 赶赴国际空间站 | 科技环境 | DW | 31.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

载人龙飞船首飞 赶赴国际空间站

自2011年航天飞机退役后，美国宇航员前往太空就只能搭乘俄罗斯的联盟号飞船。5月30日，两名美国人终于又坐上了本国产的航天器----亿万富翁马斯克旗下商业公司SpaceX所研发的新式飞船。

USA SpaceX Rakete mit zwei US-Astronauten von Cape Canaveral zur ISS gestartet (Reuters/T. Baur)

(德国之声中文网) 飞船是在美国东部时间下午15:22从佛罗里达州州的卡纳维拉尔角航天中心发射升空的。飞船载具是同样由SpaceX公司研发的猎鹰9号火箭。火箭第一级以及飞船本身都能够回收再利用，因此与以往航天器相比，龙飞船有望大幅削减航天活动的成本。

按照计划，两名宇航员在飞行近一天后抵达国际空间站，预计将停留一个月时间。这也是史上首次由私人航天公司运载宇航员前往国际空间站。

SpaceX公司研发的龙飞船2010年就实现了首飞，迄今已经承担了多次为国际空间站运送物资的货运飞行任务。龙飞船首次载人飞行原定于2019年7月，但是由于在地面测试时发生了意外，研发人员需要改进设计，因此推迟至今年发射。5月27日的首个发射窗口因天气条件不佳而被错过，因此延后到5月30日方才成功升空。

USA SpaceX Rakete mit zwei US-Astronauten von Cape Canaveral zur ISS gestartet (AFP/NASA TV)

执行此次任务的是NASA资深宇航员Bob Behnken(后)与Doug Hurley(前)

当前的新冠疫情也对飞船发射造成了一定影响。美国宇航局NASA在今年4月根据疫情进展调整了首飞宇航员的训练计划，还呼吁公众不要前往现场观看发射避免聚集感染。不过，5月30日发射时，美国总统特朗普、副总统彭斯都来到了卡纳维拉尔角，并且在发射成功后发表演讲。

此次发射，也是1981年哥伦比亚号航天飞机升空后，美国首次发射新型载人航天器。运营成本高昂的航天飞机已经在2011年全部退役，过去九年间，美国宇航员不得不搭乘空间狭小的俄罗斯联盟号飞船往返国际空间站，垄断空地运输的俄罗斯航天中心ROSKOSMOS向美国收取高昂的费用。

按照计划，今年8月底，载人龙飞船将搭载3名美国人、1名日本宇航员前往国际空间站，此后的任务中，俄罗斯宇航员也将搭乘这款新型飞船。此外，SpaceX公司还计划运载私人公司的宇航员甚至游客前往太空。

DW.COM

为何马斯克会取得如此巨大成功？

埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨？他的成功经验表明，只要有明确的目标和不屈不挠的毅力，就可以收获很多收获。   (30.05.2020)  

登月竞赛：美国要重建辉煌？

美国实现人类首次登月行动已经过去了半个世纪。现在似乎又掀起了一场围绕月球的太空竞赛，美国当然希望重建当年的辉煌，但俄罗斯人会甘拜下风吗？ (22.04.2019)  

星际争霸：美中太空竞赛时代即将到来？

二战后的数十年里，处于冷战中的美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。这种怀疑有道理吗？ (06.01.2019)  

飞船再利用 SpaceX执行太空补给任务

周一，Space X 成功将过去使用过的零件再度发射到外太空。这个做法有望大幅降低太空旅行的成本。 (03.04.2018)  

相关内容

NASA-Astronauten

NASA：载人龙飞船将于周三在美国本土发射升空 25.05.2020

马斯克（Elon Musk）的太空技术公司SpaceX创造了历史：它开发的新一代载人航天器计划于周三升空。这将是美国人首次在美国本土完成轨道发射，也将是非俄罗斯飞行器近十年首次进行载人飞行。

Virgin-Orbit-Raketenstart abgebrochen

维珍轨道公司首次试射火箭失败 26.05.2020

英国富豪理查德·布兰森旗下的航天企业维珍轨道公司首次尝试火箭发射以失败告终。第一阶段中出现的问题导致整个任务被取消。

China Raumfahrtprojekt Lunar Palace 365 an der BUAA Universität in Beijing

泽林视点：火星上讲中文？ 21.10.2018

中国雄心勃勃的航天计划对于欧洲的宇航机构来说也是一个机遇。专栏作者泽林认为，像探索火星、月球空间站这样的大型项目，欧洲人已无力独自实施。

广告

经济纵横

Ecuador Erdölförderung am Rande des Yasuni Nationalpark (picture-alliance/dpa/G. Ismar)

旧债未销又添新债 石油小国依赖中国

厄瓜多尔的财政状况十分糟糕，新冠危机之下更是有政府破产之虞。在该背景下，厄瓜多尔再次将目光投向了中国。该国近年来已经在经济上高度依赖北京，其砍伐雨林开发石油偿还中国债务的做法更是引发了高度争议。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  