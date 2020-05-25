载人龙飞船首飞 与国际空间站成功对接

(德国之声中文网) 飞船是在美国东部时间下午15:22从佛罗里达州州的卡纳维拉尔角航天中心发射升空的。飞船载具是同样由SpaceX公司研发的猎鹰9号火箭。火箭第一级以及飞船本身都能够回收再利用，因此与以往航天器相比，龙飞船有望大幅削减航天活动的成本。

按照计划，两名宇航员在飞行近一天后抵达国际空间站，预计将停留一个月时间。这也是史上首次由私人航天公司运载宇航员前往国际空间站。

SpaceX公司研发的龙飞船2010年就实现了首飞，迄今已经承担了多次为国际空间站运送物资的货运飞行任务。龙飞船首次载人飞行原定于2019年7月，但是由于在地面测试时发生了意外，研发人员需要改进设计，因此推迟至今年发射。5月27日的首个发射窗口因天气条件不佳而被错过，因此延后到5月30日方才成功升空。

执行此次任务的是NASA资深宇航员Bob Behnken(后)与Doug Hurley(前)

当前的新冠疫情也对飞船发射造成了一定影响。美国宇航局NASA在今年4月根据疫情进展调整了首飞宇航员的训练计划，还呼吁公众不要前往现场观看发射避免聚集感染。不过，5月30日发射时，美国总统特朗普、副总统彭斯都来到了卡纳维拉尔角，并且在发射成功后发表演讲。

此次发射，也是1981年哥伦比亚号航天飞机升空后，美国首次发射新型载人航天器。运营成本高昂的航天飞机已经在2011年全部退役，过去九年间，美国宇航员不得不搭乘空间狭小的俄罗斯联盟号飞船往返国际空间站，垄断空地运输的俄罗斯航天中心ROSKOSMOS向美国收取高昂的费用。

按照计划，今年8月底，载人龙飞船将搭载3名美国人、1名日本宇航员前往国际空间站，此后的任务中，俄罗斯宇航员也将搭乘这款新型飞船。此外，SpaceX公司还计划运载私人公司的宇航员甚至游客前往太空。