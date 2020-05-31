 载人龙飞船完成首航 八月初海上溅落 | 科技环境 | DW | 01.08.2020

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科技环境

载人龙飞船完成首航 八月初海上溅落

5月底搭乘SpaceX龙飞船进入太空的两名美国宇航员即将进行45年来的首次海上溅落。美国太空总署正密切观测天候，因为飓风伊萨亚斯可能导致降落时间延迟。

SpaceX (picture-alliance/AP/SpaceX)

（德国之声中文网）美国太空总署（NASA）周五证实，首批搭乘美国载人龙飞船前往国际空间站（ISS）的宇航员预计本周末返回地球。

美国宇航员鲍勃·班肯（Bob Behnken）及道格·赫利（Doug Hurley）5月30日从佛罗里达州卡纳维拉尔角乘坐SpaceX公司研发的龙飞船（Crew Dragon）升空。这艘龙飞船预定在8月1日美东时间19时34分脱离国际空间站，8月2日下午2时42分在海面溅落。溅落地点将在佛罗里达州巴拿马城的墨西哥湾，位于塔拉哈西和彭萨科拉之间。

与发射时相同，龙飞船返航也将是全自动完成，宇航员及飞行控制人员只在必要时介入操作。

但科学家还需要密切关注气候动向，因为飓风伊萨亚斯（Isaias）正横扫巴哈马并朝佛罗里达东岸移动。美国太空总署将在脱离空间站约六小时前做出最终决定。

班肯对记者表示："如果没有好的降落机会和溅落的合适天候，我们不会离开空间站。我们可能会再这里待久一点。食物还很充足，我知道空间站项目中还有不少能做的工作。"

做好"晕船"准备

这将会是美国太空人45年来第一次进行溅落。两名龙飞船的宇航员表示，他们已经为降落时"晕船"准备好呕吐袋。

赫利指出，自1970年代以来，NASA的太空人在海上溅落后通常会有不适症状，"在水面降落时感觉恶心"。

在海面溅落后，两人将需等待一小时左右，龙飞船会被起重机吊上SpaceX的回收船，接着才能打开舱门。届时将有十多名修复小组成员在现场待命，包括航空军医。

班肯和赫利在太空中度过两个月后都迫不及待想回家。班肯表示："我儿子今年六岁，从视频以及跟他的通话中我能感觉到他有很大的变化。"

班肯的妻子、NASA太空人梅根·麦克亚瑟（Megan McArthur）与另外三名宇航员预计将在明年春天搭乘翻新后的同一艘龙飞船上太空。班肯说："当然啦，我可以跟她分享许多经验。"

张筠青/安静（美联社、法新社）

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