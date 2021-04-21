轰-20打击力能到第二岛链？专家：20年代末前或投入使用

（德国之声中文网）由中国兵器工业情报研究所主办的月刊《现代兵器》在最新一期（2021/06）封面刊登一幅战略轰炸机图像（CG)，标注为“苍穹战神”。该杂志4月刊内页曾发布标为“苍穹战神轰20全状态解析图”的详细三视图，展示了主弹舱、可变角度全动尾翼等设计。据香港南华早报报道，最新一期的《现代武器》包括四张由计算机生成的H-20的图片，显示该机有一个武器舱，两个可调节的尾翼，一个雷达阵列，两侧有隐身进气口，都覆盖深灰色雷达吸收材料。

2016年9月1日，中国空军司令员马晓天首次表示，中国正在研发新一代远程轰炸机。2018年5月8日，中国西安飞机工业集团推出的宣传片《大国起飞》在片尾展示了一款被幕布遮盖的新机型，被认为可能是此前所说的或被命名为轰-20的远程轰炸机。

2017年4月，俄罗斯《军工信使》周报网站就曾报道称， “轰-20”隐形轰炸机最大航程可达12000公里，作战巡逻半径6000公里，最大载弹量不低于20吨。该轰炸机仅设机内弹仓，挂弹数量可达12-14枚，可装载8枚最大射程3000公里的“长剑”巡航导弹，并可携带远程超音速反舰弹。报道认为，“轰-20”轰炸机可在2018年首飞，2021年交付使用。

不过，直到2020年10月，中国军事专家也只是表示中国正在研制新一代战略轰炸机。空军专家傅前哨在央视一档节目表示在不远的将来人们将会见到中国具有世界先进水平的远程隐身战略轰炸机问世和列装，并称轰-20在气动外形和机体表面涂层材料上将会采用全新的隐身技术。2021年1月5日，中国空军在2021年招飞宣传片片尾展示了一架被白色布幕覆盖的神秘轰炸机。军事专家分析，从轮廓和飞行员头盔上映现的倒影看来，它很可能是拥有双进气道设计的轰-20轰炸机，酷似美国B-2“幽灵”（Spirit）和B-21“突袭者”（Raider）隐身轰炸机的设计。

优先考虑隐形和远程

南华早报在本周二（5月25日）的报道中写道，之前的报道称，轰-20将配备核导弹和常规导弹，最大起飞重量至少为200吨，有效载荷高达45吨，预计将以亚音速飞行，并可以发射四枚高超音速隐形巡航导弹。该报援引简氏公司（Janes）战机专家和亚太防务分析师乔恩-格雷瓦特(Jon Grevatt)说，《现代兵器》发布的图片显示，轰-20优先考虑的是隐形和远程，而不是速度。"这意味着该飞机的战略优势是，它将能够作为他们所谓的战略轰炸机进行打击，能够打击很远的目标，也许可达到第二岛链和更远的地方。"他还称， "这意味着它将威胁到美国在亚太地区的资产和利益。如果这架飞机能够投入使用，它有可能改变游戏规则。"

在美国的外交政策岛链战略中，所谓第二岛链覆盖了美国在日本、关岛、菲律宾和其他国家的基地。格雷瓦特预计，轰20可以在2020年代末前投入使用。

近年来，中国网络上不时出现轰-20将试飞的消息，但均为不实消息。有分析认为，航空发动机是轰-20目前的一大软肋。轰-20需要一款大推力，性能可靠的航空发动机。由于属于战略级装备，从国外进口能配套的发动机非常困难，而国产发动机又难以满足需求。此外，隐身、飞控、进气道、燃油系统、武器发射系统和起落架等方面的技术也需要取得突破。因此，轰-20短期内无法揭开神秘的面纱。而作为美国空军下一代战略轰炸机主要机型的B-21预计将于2022年初亮相，并在明年中期完成首飞。

（据《南华早报》等）

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