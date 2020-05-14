 轰美指控黑客窃疫苗信息 北京:中方更担心受害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2020

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时政风云

轰美指控黑客窃疫苗信息 北京:中方更担心受害

中美两国因新冠疫情而起的冲突持续延烧。美国联邦调查局指控中国骇客尝试窃取与新冠疫苗相关的研究机密，但中国驻美大使馆第一时间出面驳斥美国的指控是谎言。双方你来我往，让全球的新冠疫苗竞赛更受各界瞩目。

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac (Reuters/A. Gebert)

(德国之声中文网) 中国外交部14日例行记者会上，针对美国指控中国黑客试图窃取美方疫苗信息表达不满。

中国外交部发言人赵立坚反反脣相譏表示中方才担心受害。

他说:「中国在抗击新冠肺炎疫情斗争中已取得重大战略成果，在新冠疫苗研究和治疗方法方面也走在世界前列。因此，中方更有理由担心遭受网络窃密。」

他强调，中国是「黑客攻击最大的受害国之一」，敦促美国不要「动辄靠栽赃别国来转移视线、推卸责任」。

美国政府周三 (5月13日) 指控中国骇客尝试窃取与新冠疫苗相关的研究机密，此指控又再次使中美关系更加紧绷。美国联邦调查局与网路安全及基础设施安全局周三警告科学家与卫生官员要密切注意网路盗取的现象。

这两个政府机关透过声明表示，中国骇客试图窃取与新冠疫苗丶药物与测试相关的研究资料与智慧财产。然而，中国驻美国大使馆也在消息传出後第一时间驳斥消息，称这些指控都是「谎言」。

中国大使馆发布声明表示：「美国联邦调查局根据他们自己的假设做出相关指控，但这些指控毫无根据。」近期，新冠病毒相关的研究数据成为全球骇客非常重要的窃取目标，而西方国家也多次警告骇客的主要目标是公卫组织或药厂。

除了美国外，新西兰的国家调查机构周三也谴责任何试图窃取新冠相关资讯的行动。纽西兰国家通讯安全局长汉普敦 (Andrew Hampton) 周三表示：「我们呼吁任何骇客或相关组织不要采取任何会破坏政府防疫机制的行动。」

此前，路透社上周曾报导与伊朗政府有关系的一些骇客试图透过美国制药商吉利德科学 (Gilead Sciences Inc) 员工的手中，窃取与新冠抗病毒药物瑞德西韦相关的资讯。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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