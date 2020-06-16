轰德欠北约军费 特朗普宣布减驻德美军

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一（6月15日）宣布，将驻扎在德国的美军数量从3.45万减少至2.5万名，他批评德国违背北约的约定，「我们保护德国，但他们怠乎职守，这不合理」。

根据北约规定，会员国的国防支出应占国内生产总值(GDP)2%的承诺，各国约定在2024年达成占比目标，但是德国却说希望将期限延后到2031年。

特朗普一直抨击北约各国没有履行会员国的义务，也多次点名批评德国。他说美国将会减少驻德军队数目，直到德国达到支出目标为止。

他续批评德国在贸易上对美国「很坏」，他说:「所以我们在贸易上受伤，在北约也受伤。」

德国政界担忧

消息最先由《华尔街日报》报导，月初已引发德国政界担忧，德国外长马斯（Heiko Maas）说德美关系自特朗普上任以后就变得「复杂」，但德国左派政党却为这个消息感到高兴，他们多年来持续呼吁美军完全撤出德国。

德国驻美大使哈伯（Emily Haber）回应特朗普的发言时说，美军驻德不只是为了保护德国，而是要保护整个跨大西洋联盟的安全，美军在欧洲也是为了将美国的力量延伸到非洲和亚洲。

国会22议员联署

特朗普的决定在美国议员之间也引发反弹，其中也有些是来自共和党同党的议员。

美国这项决定并未事先与德国讨论，也没有和其他北约会员国讨论，就连美国国会事前也不知情，众议院军事委员会22名议员联署致函总统，要求他三思。

德州参议员与同僚写给特朗普的信函中提到:「俄罗斯施加的威胁还没有解除，而且我们相信美国降低对北约的投入，可能会助长俄罗斯的侥幸心理，进而入侵。」

参议院军事委员会的民主党参议员里德（Jack Reed）也批评特朗普的举动是为了要讨好俄罗斯总统普京。

美国去年已威胁要从德国撤军，当时的美国驻德大使理查德·格伦内尔（Richard Grenell）在8月份曾表示：「让美国纳税人继续为在德国的5万多名美国人支付费用，而德国却将其贸易盈余用于国内目的，确实是个侮辱。」

张慈/李澄欣(美联社、德新社、路透社)