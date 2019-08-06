软硬兼施 中国如何对德国议员施压

(德国之声中文网) 在德国西藏动议协会的网站上，能够找到数篇有关西藏流亡政府首脑洛桑森格2018年5月访问德国的文章。洛桑森格与多名德国联邦议员的合影照片也一并配发，其中包括联邦议会副议长罗特(Claudia Roth，绿党)、议会人权委员会主席延森(Gyde Jensen，自民党)、议会人权委员会发言人布兰德(Michael Brand，基民盟)。

就在洛桑森格与这几名议员见面后的第二天，时任中国驻德大使史明德就宣布，取消早已安排的与议会人权委员会主席延森的会晤。史明德还在几天后致信联邦议会议长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)，赞扬他"多年来担任不同政治职务时始终支持德中关系"，同时也呼吁朔伊布勒"运用个人影响力"来确保德中关系能够不受阻碍、富有成就地发展。

议长朔伊布勒

德广联记者在阅读了这封信件后，能够明显地领会到中国大使的意图：联邦议员与西藏流亡政府代表会晤之类的事情，今后最好不要再发生。

朔伊布勒则在几星期后简短而明确地回函："作为议长，既无可能、也无意图去规定或指导议员的政治活动。"联邦议会一名发言人向德广联确认了朔伊布勒去年的这封回复，该发言人强调，德国联邦议会的任何议员"都不应在自由履行民意代表之职责时受到任何方面的阻碍"，议长本人对这一点始终非常重视。

议会人权委员会副主席鲍泽

议会人权委员会屡遭施压

绿党议员、议会人权委员会副主席鲍泽(Margarete Bause)在接受德广联采访时指出，中国外交官对德国政界的这种施压方式令人非常担忧："我感受到越来越咄咄逼人的态度。我们不能坐视中国方面对德国民选议员施压，他们跨越了红线。"

近年来，鲍泽在维吾尔人、香港等议题上多次批评中国。今年8月，联邦议会数字化议程委员会访问中国的行程遭北京喊停，中国方面通过外交渠道告诉德方，只要鲍泽在访华名单上，就不会允许代表团入境。议会人权委员会的访华申请也在同期再次被拒。

在回复德广联问询时，中国驻德大使馆表示，作为主权国家，中国有权拒绝相关人士入境；但是原则上，中国外交官愿意对话。

议会人权委员会主席延森则并没有感受到中国外交官的真正对话意愿。她在去年8月、12月以及今年1月、4月四次以人权委员会主席身份向时任中国大使史明德或现任大使吴恳发出书面邀请，但是大使馆方面至今既没有答应也没有拒绝。延森对德广联表示："所有的对话尝试要么受阻、要么没有答复。在外交层面上，这比明确拒绝更糟糕。"

议会人权委员会主席延森

议员希望默克尔明确发声

在与洛桑森格会面后，延森本人也收到了中国大使馆的信件。中国外交官在信中表示，延森"不顾中方的警告执意与所谓的西藏流亡政府首脑洛桑森格会面，令人倍感遗憾、强烈不满"。信函还强调，洛桑森格是一个"鼓吹西藏独立的分裂分子"，并建议延森"作为一名联邦议员、年轻的自民党政治家，应当多做有利于德中双边关系进一步健康发展的事，少做有损双边关系的事。"

现年30岁的延森表示，中国使馆信函中的口吻"缺乏尊重"。她在接受德广联采访时说："中方想要我们德国的议员遵从中方的议员。我认为这完全行不通，我们有自由履行民意代表之职责。"

议会人权委员会发言人布兰德

今年3月，议会人权委员会发言人布兰德前往印度，与藏人精神领袖达赖喇嘛进行了会晤。布兰德随后也收到了中国大使馆的抗议，指责其"不顾中方反对"前去拜访流亡藏人。委员会主席延森在回复中国大使馆时，也强调了议员应当自由地履职。

延森以及鲍泽都希望，默克尔总理此次访华时能够明确要求中方尊重德国议会的规则。延森说："我希望，我们能够自信地展现欧洲以及德国所推崇的价值观。"

而中国驻德大使馆则对德广联表示："中方维护与德国联邦议会以及德国联邦政府的无障碍沟通。"