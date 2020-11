软硬兼施无用 德议院硬核批评中国人权

(德国之声中文网)11月18日,德国联邦议院人权和人道主义援助委员会举办中国人权状况听证会,关注中国在民族宗教政策、香港国安法、非政府组织管理法等领域侵犯人权的问题。受邀与会的专家包括:柏林自由大学汉学研究所名誉所长、孔子学院德方院长罗梅君(Mechthild Leutner)教授;“人权观察”组织德国分部主管米歇尔斯基(Wenzel Michalski);国际声援西藏运动(International Campaign for Tibet)德国分部总干事凯·穆勒(Kai Müller);英国国王学院法学教授艾华(Eva Pils);前中国政府雇员、吹哨人沙依拉古丽·沙吾提巴依(Sayragul Sauytbay)、德国欧洲文化与神学学院(European School of Culture and Theology)的郑国恩(Adrian Zenz)教授以及生活在柏林的《大纪元时报》记者、配音演员周蕾。

主持此次听证会的是德国自民党人士,联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen)。听证会上大部分受邀专家均对中国政府无视和侵犯基本人权的做法发出指责。与会人士呼吁,为了应对中国的相关做法,德国联邦政府需要采取更多果断的行动。

“人权观察”组织德国分部主管米歇尔斯基在听证会上着重关注了中国穆斯林民众的处境。指出从2016年以来,这些民众的处境就愈发变得艰难。任意大规模逮捕,酷刑和虐待在如今的新疆维吾尔少数民族地区处于“家常便饭”。民众的日常生活受系统性控制。自2016年以来,整个中国的人权状况也“明显”恶化。而更令米歇尔担忧的是,中国在推广“一带一路”项目过程中,通过经济上的投资分裂欧洲各国,并让其对中国产生依赖性。这位国际组织的代表认为:“这也威胁到了德国的民主”。

为中国政府辩护的声音

同样与会的柏林自由大学汉学研究所名誉所长、孔子学院德方院长罗梅君(Mechthild Leutner)教授则反驳称:“恐怖主义在中国也是安全上的问题”,在她看来,许多有关中国侵犯人权的批评已经成为了奉行外交策略的工具,“无助于制定适当的对华政策”。罗梅君指出,从90年代开始,新疆地区出现了“去世俗化和重新伊斯兰化”的趋势。面对一系列袭击事件,中国通过反恐法律,采取了一系列“预防极端主义的措施”,其中包括扶贫、培养技能和创造就业机会的计划。这些措施的一部分也是主要针对那些曾经参与过恐怖主义、分裂主义和相关宗教活动的人士。发言中,罗梅君倡议德国政界应派遣专员前往新疆,才能分辨“什么是事实、什么是假象”。

同样与会的吹哨人沙吾提巴依则用自身的经历反驳了上述说法。作为前中国政府雇员、她声称自己2017年进入新疆地区的再教育营,在“非人道”的环境下必须向其中的学员教授汉语和中国文化。经历了“酷刑、洗脑、奴役和杀戮”后,2018年,沙吾提巴依逃往瑞典。听证会上,她呼吁德国政府面对中国时应有所作为,不然很快维吾尔和其它东土耳其裔民族就会不复存在。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前,新疆暴力袭击事件频发,中国当局因此强化各类安保措施,旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间,新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”,对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起,新疆的安保程度大幅提高,当局对民众的权利也进一步限制,包括收缴护照、禁止蓄须,并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时,“教育培训中心”也迅速扩建,不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策,被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律,将新疆的“教育培训中心”合法化,并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”,“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片,显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营,图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图,得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片,拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法,这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动,一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认,而一些西方企业面对压力,已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友,也通过公开“寻亲”的方式,引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人,都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展,展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas,图中绿衣女子)表示,“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



常年关注新疆维吾尔地区少数民族人权状况的学者郑国恩(Adrian Zenz)则试图从更大的维度看待中国人权状况。他指出,新疆再教育营其实只是“政治宣传在中国社会教育体系的集中表现”。其中的目的是:让人民服从党的领导。郑国恩指出,在中国没有个人自由。这个体制视侵犯人权为“统治过程中不可避免的副产品”。他呼吁,德国应该更加认真对待中国的人权状况。在和中国方面举行人权对话的过程中,应该将其与具体的条件挂钩,只有这样才能迫使中方有所行动。



在长达近两小时的听证中,来自英国国王学院法学的教授艾华对中国公民社会在习近平上台后所面临的打压表达了担忧。尤其是香港目前的状况。艾华指出:习近平上台前,香港的人权维护者能够受到法治和法律的保护。而如今公民社会“正处于崩溃的边缘”。



同样受邀参加听证的《大纪元时报》记者周蕾则在发言中重点提及法轮功学员和中国其它异议人士的人权状况。她指出,中国从2001年开始就设立了一系列“特殊的洗脑机构”,针对的目标不仅包括法轮功学员,还包括基督教、佛教穆斯林等宗教群体,逼迫他们放弃信仰。为了达到一定的改造目标,这些机构的工作人员经常会动用酷刑手段包括强迫进食、电击、隔离、性骚扰。周蕾援引法轮功组织的消息声称,目前至少有4500名法轮功学员死于酷刑,许多人还成为了“非法器官摘取”的受害者。

中国驻德领馆的“强烈不满,坚决反对”

会议结束时,联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen)在做总结性发言时表示:从大多数专家发言中,我们可以知道“尤其是在过去数月的时间里,中国的人权状况更加恶化”,德国人权委员会将不断就中国的人权状况表明立场,寻求和中国驻德大使馆的沟通。延森表态称:必须允许德国自由的议员们发出批评的声音,因为“我们发现无论是向中国发出友善的邀请,还是批判性的和它对决公堂,都没有什么区别。”

观看视频 03:25 分享 大众新疆设厂 有什么见不得人? 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3lGel 大众新疆设厂 有什么见不得人?

中国驻德国大使馆于听证会举行的当天在其官方主页最显著的位置,发表了“关于德国联邦议院人权委员会举办所谓‘中国人权状况’听证会的声明”,声明指出:“德国联邦议院人权委员会举办听证会,对中国人权状况、民族宗教政策、香港国安法、非政府组织管理法等妄加评论,严重违背了不干涉内政等国际关系基本准则……充斥对中国的无端指责与抹黑,充分显示了人权委员会的意识形态偏见和“教师爷”心态。中方对人权委员会的错误做法表示强烈不满,坚决反对。”

在中国驻德大使馆看来,听证会邀请的包括郑国恩、沙吾提巴依、周蕾等在内的人权问题专家都属于“顽固反华分子”,并强“调中国政府一贯高度重视促进和保护人权。”声明表态称:“新中国成立以来,中国人权事业取得的成就有目共睹,中国的人权状况正处于历史最好时期,得到14亿中国人民一致拥护和支持,这是任何谎言都无法改变、无法遮掩的事实。”

举办此次中国人权问题听证会的“人权和人道主义援助委员会”是德国联邦议院近30个专家委员会中的一个。主要任务是为德国联邦议院在涉及人权的问题上收集信息,做出立场性表态,研讨制定相关政策。该委员会关注全球各国一切与侵犯人权有关的话题。也不断会就中国、伊朗、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家的人权问题举行听证会,并作出表态。