软硬兼施无用 德议院硬核批评中国人权

德国联邦议院人权和人道主义援助委员会最近举行新一轮听证会关注中国人权状况。与会的大多数专家在中国官方看来是“顽固反华分子”。委员会主席认为，如今必须向中方发出明确的批评。因为之前的“软硬兼施”已被证明无用。
（德国之声中文网）11月18日，德国联邦议院人权和人道主义援助委员会举办中国人权状况听证会，关注中国在民族宗教政策、香港国安法、非政府组织管理法等领域侵犯人权的问题。受邀与会的专家包括：柏林自由大学汉学研究所名誉所长、孔子学院德方院长罗梅君（Mechthild Leutner）教授；“人权观察”组织德国分部主管米歇尔斯基（Wenzel Michalski）；国际声援西藏运动（International Campaign for Tibet）德国分部总干事凯·穆勒（Kai Müller)；英国国王学院法学教授艾华（Eva Pils）；前中国政府雇员、吹哨人沙依拉古丽·沙吾提巴依（Sayragul Sauytbay）、德国欧洲文化与神学学院（European School of Culture and Theology）的郑国恩(Adrian Zenz)教授以及生活在柏林的《大纪元时报》记者、配音演员周蕾。
主持此次听证会的是德国自民党人士，联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen）。听证会上大部分受邀专家均对中国政府无视和侵犯基本人权的做法发出指责。与会人士呼吁，为了应对中国的相关做法，德国联邦政府需要采取更多果断的行动。
“人权观察”组织德国分部主管米歇尔斯基在听证会上着重关注了中国穆斯林民众的处境。指出从2016年以来，这些民众的处境就愈发变得艰难。任意大规模逮捕，酷刑和虐待在如今的新疆维吾尔少数民族地区处于“家常便饭”。民众的日常生活受系统性控制。自2016年以来，整个中国的人权状况也“明显”恶化。而更令米歇尔担忧的是，中国在推广“一带一路”项目过程中，通过经济上的投资分裂欧洲各国，并让其对中国产生依赖性。这位国际组织的代表认为：“这也威胁到了德国的民主”。
为中国政府辩护的声音
同样与会的柏林自由大学汉学研究所名誉所长、孔子学院德方院长罗梅君（Mechthild Leutner）教授则反驳称：“恐怖主义在中国也是安全上的问题”，在她看来，许多有关中国侵犯人权的批评已经成为了奉行外交策略的工具，“无助于制定适当的对华政策”。罗梅君指出，从90年代开始，新疆地区出现了“去世俗化和重新伊斯兰化”的趋势。面对一系列袭击事件，中国通过反恐法律，采取了一系列“预防极端主义的措施”，其中包括扶贫、培养技能和创造就业机会的计划。这些措施的一部分也是主要针对那些曾经参与过恐怖主义、分裂主义和相关宗教活动的人士。发言中，罗梅君倡议德国政界应派遣专员前往新疆，才能分辨“什么是事实、什么是假象”。
同样与会的吹哨人沙吾提巴依则用自身的经历反驳了上述说法。作为前中国政府雇员、她声称自己2017年进入新疆地区的再教育营，在“非人道”的环境下必须向其中的学员教授汉语和中国文化。经历了“酷刑、洗脑、奴役和杀戮”后，2018年，沙吾提巴依逃往瑞典。听证会上，她呼吁德国政府面对中国时应有所作为，不然很快维吾尔和其它东土耳其裔民族就会不复存在。
常年关注新疆维吾尔地区少数民族人权状况的学者郑国恩(Adrian Zenz)则试图从更大的维度看待中国人权状况。他指出，新疆再教育营其实只是“政治宣传在中国社会教育体系的集中表现”。其中的目的是：让人民服从党的领导。郑国恩指出，在中国没有个人自由。这个体制视侵犯人权为“统治过程中不可避免的副产品”。他呼吁，德国应该更加认真对待中国的人权状况。在和中国方面举行人权对话的过程中，应该将其与具体的条件挂钩，只有这样才能迫使中方有所行动。
在长达近两小时的听证中，来自英国国王学院法学的教授艾华对中国公民社会在习近平上台后所面临的打压表达了担忧。尤其是香港目前的状况。艾华指出：习近平上台前，香港的人权维护者能够受到法治和法律的保护。而如今公民社会“正处于崩溃的边缘”。
同样受邀参加听证的《大纪元时报》记者周蕾则在发言中重点提及法轮功学员和中国其它异议人士的人权状况。她指出，中国从2001年开始就设立了一系列“特殊的洗脑机构”，针对的目标不仅包括法轮功学员，还包括基督教、佛教穆斯林等宗教群体，逼迫他们放弃信仰。为了达到一定的改造目标，这些机构的工作人员经常会动用酷刑手段包括强迫进食、电击、隔离、性骚扰。周蕾援引法轮功组织的消息声称，目前至少有4500名法轮功学员死于酷刑，许多人还成为了“非法器官摘取”的受害者。
中国驻德领馆的“强烈不满，坚决反对”
会议结束时，联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen）在做总结性发言时表示：从大多数专家发言中，我们可以知道“尤其是在过去数月的时间里，中国的人权状况更加恶化”，德国人权委员会将不断就中国的人权状况表明立场，寻求和中国驻德大使馆的沟通。延森表态称：必须允许德国自由的议员们发出批评的声音，因为“我们发现无论是向中国发出友善的邀请，还是批判性的和它对决公堂,都没有什么区别。”
中国驻德国大使馆于听证会举行的当天在其官方主页最显著的位置，发表了“关于德国联邦议院人权委员会举办所谓‘中国人权状况’听证会的声明”，声明指出：“德国联邦议院人权委员会举办听证会，对中国人权状况、民族宗教政策、香港国安法、非政府组织管理法等妄加评论，严重违背了不干涉内政等国际关系基本准则……充斥对中国的无端指责与抹黑，充分显示了人权委员会的意识形态偏见和“教师爷”心态。中方对人权委员会的错误做法表示强烈不满，坚决反对。”
在中国驻德大使馆看来，听证会邀请的包括郑国恩、沙吾提巴依、周蕾等在内的人权问题专家都属于“顽固反华分子”，并强“调中国政府一贯高度重视促进和保护人权。”声明表态称：“新中国成立以来，中国人权事业取得的成就有目共睹，中国的人权状况正处于历史最好时期，得到14亿中国人民一致拥护和支持，这是任何谎言都无法改变、无法遮掩的事实。”
举办此次中国人权问题听证会的“人权和人道主义援助委员会”是德国联邦议院近30个专家委员会中的一个。主要任务是为德国联邦议院在涉及人权的问题上收集信息，做出立场性表态，研讨制定相关政策。该委员会关注全球各国一切与侵犯人权有关的话题。也不断会就中国、伊朗、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家的人权问题举行听证会，并作出表态。