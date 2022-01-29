转播冬奥会开幕式 德国电视台说了啥？

（德国之声中文网）北京冬奥会开幕式当天正值中国立春，第24届冬奥会开幕式由此用了中国24节气倒数。在倒数开始前，德国电视二台（ZDF）的现场评论员Nils Kaben质疑道，一般主办国在开幕式时前都会有些激动，但是中国人和冬季运动好像并没有太大关系。他的同事Ulf Röller则提醒，中国国家主席习近平曾向国际奥委会承诺带动三亿人参与冰雪运动。他认为："习近平自己应该还是有点激动的，他这个人喜欢用历史的维度想问题，我想，对他而言，冬奥会是一件很特别的事，因为北京是世界上首个举办双奥的城市。"

当电视镜头对准入座的习近平和国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）时，Ulf Röller继续指出，习近平和巴赫之间是近乎朋友的关系，两人惺惺相惜，巴赫手上有奥运会，习近平拥有权力和金钱，两人由此不谋而合。

开幕式火炬点燃放弃了绚丽夺目 让人大开眼界的高科技

从农业大国到"冬季运动国家"

开幕式的24节气倒数开始，Ulf Röller坦言，中国其实不是冬季运动国家，但是冬季运动却也是一种富强的象征，从一个农业大国变成如今的中国，中国人对此感到骄傲，这种心情也通过这一色彩斑澜精彩动画特效表现了出来。

这名身在北京的评论员还表示，中国的运作方式会不时让他感到惊讶，他说："作为全球最有权力的人和中国国家领导人，习近平想让这个国家成为冬季运动国家，全国各地的学校里就会立刻开设滑雪课程，滑雪场也随之拔地而起，这显示了他的力量和这个国家的统一性，但这有时也会对个人造成残忍的影响。"

两名评论员一致认为，开幕式的舞台灯光效果令人印象深刻。对此，Ulf Röller特别感慨："中国有着严肃且统一的思想，同时，中国也有有趣且具有想象力的一面，两者的结合让我觉得很奇妙。"

当镜头再次对准习近平和巴赫时，Ulf Röller评价道，两个人坐得很远，却依旧戴着口罩，是为了向中国人民传达信息，新冠病毒对于中国依旧是很大的危险，这场疫情仍是一场尚未过去的现实。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 谷爱凌: 当红新面孔 18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到滑雪场 被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪，备战奥运。17岁的苏翊鸣是中国单板滑雪男子项目的夺牌希望所在。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 羽生结弦在哪里？ 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众。一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。由于几天前训练时羽生结弦未露面，引来中国记者极大好奇——“感觉全世界都在找羽生结弦”。 在北京，有志愿者将他的名字读音写在防护服上，以此表达对偶像的支持。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。



"自信而强大"的中国

中国国旗升起前，Nils Kaben回想起2008的夏季奥运会，他认为两场奥运会不可同日而语，因为"当时的中国想向世界展现自己可以与西方（发达）国家比肩，所以举办了一场盛大的开幕式，现在的中国如此自信和强大，已经不需要再借此来表现这一点。"

这名主持人也提到，中国对有关新疆、西藏、香港、台湾以及大规模监控的批评可以不予理睬。他同时检讨道："值得一提的事实是，我们这些站在道德制高点的西方国家通过自己的吝啬、贪婪和繁荣帮助中国实现了现在的强大，因此对于现况，我们大家都不是无辜的。"

Ulf Röller 补充说，从中国的角度来看，中国不想再忍受西方的高傲自大，由此以非常自信的姿态世人，而西方却尚未找到对待中国这种自信的方式，这场冬奥会可以让大家稍微喘口气，让人们可以在这个纷乱的世界有短暂的做梦时间。

德国ZDF的开幕式评论员认为 用雪花作为主题并不合适 因为每一片雪花其实都是不一样的

有悖破冰精神？

各国运动员入场前，奥运五环破冰而出时，Nils Kaben表示，破冰应该象征着跨越障碍，靠近而非分离，体育运动理应都能起到这一作用。但是他也提到北京奥组委对外联络部副部长杨舒此前发出的警告。上个月，当被问及如果运动员在冬奥会期间就人权等敏感问题发表看法会有什么后果问题时，杨舒表示："任何行为或言论违背奥运精神，特别是违反中国法律规定，也会受到一定的惩处。"

Nils Kaben认为这种威胁与体育运动应当发挥的作用相悖，"这是对所有到场运动员的一种直言不讳的威胁，我敢肯定，他们不一定会真的付诸行动，但是中国得以不被反对地向全世界发出这种威胁，已经足以引起人们的注意。"

网民反感

对于德国电视二台两名评论员开幕式全程"不离政治"的评论方式，推特上有不少德国用户表示不满。有人写道："我们知道中国一切都很糟糕，开幕式就是政治宣传，但是也不用每三句话就要不厌其烦地提一下吧。"

还有人指出："我还是去付费电视台开转播吧，那样就不用在看体育赛事时听这些愚蠢的政治评论了。"

当然，也有一些网民继续发出对冬奥会的抵制，表示自己不会看包括开幕式在内的奥运节目。

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



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