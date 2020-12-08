 转推特朗普？中国驻美使馆称账号被黑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2020

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时政风云

转推特朗普？中国驻美使馆称账号被黑

特朗普的推文被中国使馆转推？——没有，那是黑客来袭！不管怎样，特朗普不承认败选的乱局里，又加上了中国因素。

Cui Tiankai

中国驻美大使崔天凯

（德国之声中文网）中国驻美国大使馆在推特上转了特朗普总统的帖子？一时间，这个话题在网上传得很火。人们最关心的不外乎两个问题，1. 转的特朗普的哪个帖子？2. 真被中国驻美使馆转了吗？

有关第一个问题：特朗普总统当地时间周三（12月9日）傍晚19点左右发了一条推文：“如果民主党人大选作弊，为什么选举不能马上推翻呢？一个国家怎能这样来领导？”

这条推文还在那里。据称，中国驻美使馆在特朗普总统发帖后不久做了转推。前《纽约时报》驻京记者Edward Wong在他的推特上发表了截屏证实了这一说法：

这位记者还写道，“对于威权主义者而言，特朗普正在帮助诋毁民主的合法性以及冲击美国的地位。”很显然，Edward Wong 认为转贴即表明立场，中国使馆通过推特转贴分明在支持特朗普总统。

不过，中国驻美使馆在其官方推特账号上是否真的转推了特朗普相关帖子？

中国大使馆对此做出了否定的回答。他们在当地时间次日清晨5点半时发帖称：“中国大使馆的推特账号下午被黑客攻击，我们谴责这一行径。作为澄清，大使馆在12月9日没有转发任何帖子。”

中国使馆并没有否认官方推特网页上曾出现过转推，但指出这不是他们所为，并删掉了“黑客”帖子。至于黑客攻击的真实性，网上也有很多怀疑的声音，有人认为是错误操作，也有人说是有意为之。

特朗普总统至今没有承认败选。不过，美国总统选举的投票程序结束后，在各方均认为不存在翻盘可能的前提下，欧盟以及德国总统、总理在11月7日就向当选总统拜登发去了贺电，但中国方面一直迟迟未有动静。中国国家主席习近平到了11月25日才向拜登当选表示祝贺。中国一直声称，美国总统选举是美国人民的事情，中国不持立场。

 

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