转帐至海外惹祸 维族女遭控「帮助恐怖活动」

(德国之声中文网) 玛尔哈巴·亚库甫萨莱依 (Marhaba Yakub Salay) 是一名与父母住在澳大利亚阿德莱德的维吾尔人，而她的姊姊玛依拉·亚库甫仍住在她们的老家新疆伊宁市。玛依拉原是个保险员，也是名中文老师，但她目前正面临随时遭当地政府以「涉嫌帮助恐怖活动」与「非法持有极端主义物品」判刑关押。

玛尔哈巴告诉德国之声，她与父母2013年因要在澳大利亚买房子，便委托姊姊玛依拉从老家伊宁市将父母的存款从当地银行帐户转到他们在澳大利亚的银行帐户。然而，因为中国银行对於每个人进行海外转帐有金额上限，所以玛依拉委托同住伊宁市的姨妈与姨夫以个人名义协助将高达135,000澳币的金额转至她妹妹与父母在澳大利亚的帐户。

玛尔哈巴説：「转帐完成後，我姊姊的生活都一切如常进行，但到了2019年5月，我姊姊突然被当地政府以『涉嫌帮助恐怖活动』的罪名逮补关押，我们也完全与她失去联系。新疆政府唯一握有的证据是她从新疆转帐至澳大利亚给我父母。」

除了她的姊姊之外，玛尔哈巴的姨妈与姨夫也因为协助转帐，遭当地政府以相同罪名起诉。不同的是，玛依拉目前被关押在伊宁市看守所，而玛尔哈巴的姨妈与姨丈则是获得保释後，被软禁在家。

德国之声获得了伊犁哈萨克自治州人民检察院於2019年发出的告知书正本，上面明确的写道「玛依拉·亚库甫丶古勒拜克热木·麦米提敏等3人涉嫌帮助恐怖活动，非法持有极端主义物品」。玛尔哈巴向德国之声表示，目前家属并未被告知她姊姊被判刑几年，当局仅説将尽快安排法院审理她姊姊的案件。

再教育营中肝脏受损

实际上，玛尔哈巴的姊姊在2019年4月再次失蹤前，曾在2018年3月被当地政府关入再教育营10个月，並於2018年12月底獲釋。玛尔哈巴告诉德国之声，她曾於2019年1月突然接到姊姊的来电。在电话中，两人短暂问好後，玛尔哈巴试图询问她姊姊过去10个月发生了什麽事，但她姊姊却仅愿意表示自己与三个孩子一切都好。

玛尔哈巴説：「我听到她声音的那刻，眼中立即充满泪水，因为我自从2017年以来便再也没听到她的声音。但当我问她2019年1月之前的10个月去哪时，她不愿意回答我的问题，仅不断表示自己与孩子一切都好，然後中国共产党很照顾她们。」

自从新疆政府2017年开始大规模将维吾尔人关进再教育营後，她与父母便无法继续与玛依拉保持联系。玛尔哈巴向德国之声表示，她姊姊2018年3月被当地政府关进再教育营10个月。当她2018年12月底获释返家後，玛尔哈巴説她姊姊瘦了超过10公斤，并被诊断出有肝脏受损的现象。

她説：「玛依拉被关进再教育营前，身体是很健康的。她获释後，我们曾以为她的生活从此会恢复正常，但她2019年4月又再次消失。我因无法获得与她相关的资讯，只好透过澳大利亚外交贸易部与中国驻澳大使馆联系，後来得知我姊姊因汇款至澳大利亚给我们，於2019年5月被当局以『涉嫌帮助恐怖活动』逮补关押。」

「我不能就此放弃」

玛尔哈巴的表姊尼若拉·艾勒玛 (nyrola elima) 也向德国之声表示，她的父母因协助玛依拉转帐至澳大利亚，也被当地政府以相同的罪名起诉，但他们两人并未如玛依拉一样被当局逮补关押，而是获得保释後，被软禁在家。

尼若拉表示，她虽然目前能透过短讯息或视频与父母通话，但为了避免当地政府因她父母与居住在瑞典的她联系而惩罚他们，双方都必须尽可能缩短通话时间。她説：「我母亲通常会发个短讯息，让我知道她一切都好，我也会以短讯息回覆她。我母亲很怕与我保持联系，但我告诉她，我必须设法知道妳一切安好，因为如果她像我表姊一样无声无息的消失了，我必须能够清楚的告诉记者妳是何时消失的。」

玛尔哈巴告诉德国之声，对她与她父母来说，想像着自己的姊姊可能因这个「莫须有」的罪名而被判终身监禁是件非常痛苦的事。即便如此，她认为自己不能因害怕而停止为姊姊发声。她説：「如果我不尝试替她发声的话，她只会有一种命运，那是被判刑。但如果我冒险替她发声的话，或许还能设法改善她的处境。我深信我姊姊是清白的，而我也相信中国政府无法证明她如何资助海外的恐怖活动。即使他们有『证据』，那些东西多半是捏造的。她会被逮补关押，只因为她是维吾尔人，但这并不是她的错。我希望国际社会能透过这个事件，看清楚中国政府如何迫害维吾尔人。」

德国之声试图联系中国驻澳大利亚大使馆，但至截稿之前，中国大使馆并未回覆德国之声的提问。

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