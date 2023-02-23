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俄罗斯发动侵乌战争后，许多西方企业撤出了俄罗斯，Zara也跟随了大流。如今，转世的Zara重返莫斯科。
中国国家主席习近平周三会见了来访的俄罗斯总理米舒斯京，强调两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”。自从乌克兰战争爆发以来，中俄两国的关系愈加紧密，在西方制裁的背景下，中国成为俄罗斯最大的能源买主。美国智库布鲁金斯学会资深研究员哈斯表示，中俄两国领导人“更多是因为共同的不满和不安全感站到一起，而不是因为共同的目标”。
由于制裁切断了俄罗斯主要银行与西方大部分支付系统的联系，印度怎样支付从俄罗斯进口原油的方式成为一项挑战。人民币可能成为一种解决方案吗？
欧盟外交政策负责人博雷尔在近日接受《金融时报》采访时表示，欧盟应该打击印度加工俄罗斯石油后再转卖到欧洲的行为。他表示，这应该属于制裁范畴，并称“我们必须看看谁在购买”。
哈萨克斯坦政府声称：俄罗斯入侵乌克兰后，有超过20家外国企业离开俄罗斯并搬迁至哈萨克斯坦。DW联系了其中一些公司，以确定这些说法的可信度。
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