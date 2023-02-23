 转世的Zara重返莫斯科 | 经济纵横 | DW | 25.05.2023

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经济纵横

转世的Zara重返莫斯科

俄罗斯发动侵乌战争后，许多西方企业撤出了俄罗斯，Zara也跟随了大流。如今，转世的Zara重返莫斯科。

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Russia Putin Military Support Concert 8375898 22.02.2023 Russian President Vladimir Putin attends a concert dedicated to Russian servicemen taking part in the military operation in Ukraine on the eve of Defender of Fatherland Day at the Luzhniki stadium in Moscow, Russia. Alexander Vilf / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAlexanderxVilfx

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