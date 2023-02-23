转世的Zara重返莫斯科

习近平会见俄总理 许诺支持“彼此核心利益”

中国国家主席习近平周三会见了来访的俄罗斯总理米舒斯京，强调两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”。自从乌克兰战争爆发以来，中俄两国的关系愈加紧密，在西方制裁的背景下，中国成为俄罗斯最大的能源买主。美国智库布鲁金斯学会资深研究员哈斯表示，中俄两国领导人“更多是因为共同的不满和不安全感站到一起，而不是因为共同的目标”。