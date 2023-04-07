 车辆起火导致美国费城95号公路大面积坍塌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2023

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时政风云

车辆起火导致美国费城95号公路大面积坍塌

美国费城一座高架桥底发生火灾，导致95号州际公路高架路段坍塌，造成这条美国东部主要道路暂时关闭。民众担心污染物可能流入毗邻的特拉华河。

火势严重破坏了一座四线道的北向高架桥，导致其中一大段坍塌。

火势严重破坏了一座四线道的北向高架桥，导致其中一大段坍塌。

（德国之声中文网）周日（6月11日）上午，美国宾夕法尼亚州费城一座高架桥下方由于卡车起火，导致95号州际公路（I-95）部分路段坍塌。

坍塌事故并未造成任何人员伤亡，但造成的破坏可能使得这条繁忙的高速公路关闭数周甚至数月之久。

费城消防局营长鲍默（Derrick Bowmer）表示，各方到达现场后发现一辆车严重起火，但不知道是什么类型的车辆。此前有报道指出，起火的是一辆油罐车，但当局没有证实这个说法。市政府一名发言人仅表示，「一场大火」造成了损失，没有提及车辆信息。

美国国家运输安全委员会（NTSB）周日则表示，已派一个小组调查油罐车起火和桥梁倒塌。

95号洲际公路是如何倒塌的？

火势严重破坏了一座四线道的北向高架桥，导致其中一大段坍塌。有关当局表示，目前正在寻找起火车辆的驾驶员。当消防人员赶到时没有找到驾驶员。

费城消防局的鲍默表示，该局正将此事作为危险材料事件处理。

据费城东北部塔科尼社区的居民描述，最初的事故发生后曾听到了几声爆炸声响。消防部门官员表示，爆炸可能是由于事故产生的燃气泄漏或地下燃气管道溢出所致。

除了火焰产生的腐蚀性烟雾外，当局担心有毒物质可能会渗入地面以及邻近的特拉华河，进一步造成环境破坏。

95号洲际公路将无限期关闭？

交通繁忙的95号洲际公路是美国东部的主要南北向道路，连接从缅因州到佛罗里达州的东部沿岸城市。

周日高架桥倒塌后，当局已经关闭费城附近的双向交通，随着美国夏季旅行季节开始，这将造成交通回堵。

费城应急管理办公室在推特上写道：「请避开该地区。规划并寻找其他旅行路线。」

费城管理主任亚历山大（Tumar Alexander）周日在新闻发布会上表示：「95号公路将会有很长一段时间受到影响。」

美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）指出，I-95的关闭将对费城及其周边造成「重大影响」，美国运输部将提供所需援助，帮助恢复和重建。

除了火焰产生的腐蚀性烟雾外，当局担心有毒物质可能会渗入地面以及邻近的特拉华河，进一步造成环境破坏。

除了火焰产生的腐蚀性烟雾外，当局担心有毒物质可能会渗入地面以及邻近的特拉华河，进一步造成环境破坏。

白宫也宣布，美国总统拜登已经听取相关简报，并与州和地方官员联系以提供帮助。

目前必须先清除数千吨的碎片，当局才能评估损失并计划重建高速公路的北向甚至是南向路段。

民主党籍宾州州长夏皮罗（Josh Shapiro）周日表示，修复工作将需时数月。

1996年，费城一场由非法燃烧轮胎引起的类似火灾也曾损毁I-95公路的一个路段，导致公路关闭数周，部分路段封闭长达半年之久。

（法新社、美联社）

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