车臣军“起兵勤王” 普里戈津：普京错了

（德国之声中文网）车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，其下属的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

稍早前，普京发表电视演讲，称"组织和准备军事叛乱、拿起武器反对战友的人背叛了俄罗斯"。普京表示，叛乱者会为此付出代价。不过，普里戈津很快就通过社交媒体驳斥称，普京有关叛国行为的言论是错误的，他们的目的是把俄罗斯从腐败等现象中解救出来。这位瓦格纳佣兵团领袖人物还说，不值得为国防部长绍伊古以及总参谋长格拉西莫夫去死，而最有前途的政治家知道如何纠正这种情况。普里戈津甚至还说："普京做出了错误的选择，很快我们就会有一位新总统。"

对此，车臣领导人小卡德罗夫则说，他支持"普京总统所说的每一个字"，并认为战争时期不应该讲究什么个人恩怨。

和瓦格纳佣兵团类似，在过去一年多的时间里，车臣武装也在俄乌战争中发挥了重要作用。

欧盟：坚定援乌不动摇

俄罗斯之外，各国领导人也高度关注俄国内的局势。乌克兰总统泽连斯基就瓦格纳佣兵团反叛事件发表评论称："俄罗斯的疲弱很明显。全面的疲弱。……俄罗斯在我们国土上部署其军队和佣兵的时间越长，它以后的混乱、痛苦和问题就会越多。同样明显的是，乌克兰能够保护欧洲免受俄罗斯邪恶和混乱的蔓延。"

德国政府则表示，正密切关注俄罗斯发生的事件。法国方面也表示，法国总统马克龙正在密切关注俄罗斯局势。此外，波兰总统杜达也在推特发文，称正在关注俄局势："关于俄罗斯的局势，今天上午我们与总理、国防部以及盟友进行了磋商，我们对东部边界之外的事态发展进行着持续监控。"

美国白宫国家安全委员会披露，拜登总统已听取有关俄罗斯国内局势发展情况的简报，美方"正在关注局势，并会就这些事态发展与盟友和伙伴进行磋商"。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)通过推特表示，欧方一直密切关注形势发展并与G7集团进行沟通，"这显然是俄罗斯内部事务，而我们对乌克兰的支持依然不受影响。"

北约方面则只是简短表示正密切关注局势。

英国首相苏纳克则要求各方承担职责、保护平民免受伤害。

土耳其总统埃尔多安24日下午与普京通了电话，强调各方有必要"依照常识行事"。而克里姆林宫方面则称，俄方在向土方通报了"武装叛乱的局势"后，埃尔多安"对俄罗斯领导人采取的行动表达了完全的支持"。

截至发稿时为止，中国官方未对瓦格纳佣兵团反叛事件做出任何表态。

（路透社、法新社、德新社等）

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