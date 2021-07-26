车用芯片短缺困扰美国 美参议员吁台湾多帮忙

（德国之声中文网）美国三位民主党参议员要求台湾政府提供更多帮助，以解决芯片短缺的问题，该问题已使许多美国汽车生产线有时处于闲置状态。

美国密歇根州参议员彼得斯（Gary Peters）丶斯塔贝诺（Debbie Stabenow ）以及俄亥俄州参议员布朗（Sherrod Brown）将这封日期为8月18日的信件寄给了台湾驻美代表萧美琴，赞扬她「为解决芯片短缺问题所做的努力」。

但参议员们补充说，「希望您能继续与贵国政府和（芯片）代工厂合作，尽一切可能减轻我们各州经济所面临的风险。」这三名参议员在一份声明中强调，可以采取更多措施来增加芯片生产。

芯片短缺已经导致了汽车工业的减产和裁员，并且波及到严重依赖汽车工业的各州经济。

丰田汽车（Toyota）周四（8月19日）表示，它将把9月份的全球产量从先前的计划当中削减40%，该公司成为最新一家因全球芯片短缺而削减产量的主要汽车制造商。

台湾外交部告诉路透社，它们知道这封信，并已将该请求转达给负责贸易和经济的政府部门，外交部还补充，台湾和美国一直在就供应链问题进行密切协调和沟通。「我们相信台湾和美国可以共同为关键产业建立一个安全和可靠的供应链。」

不过，台湾的经济部表示无法立即发表评论。

汽车产量越来越少

福特汽车（Ford Motor）周三（18日）表示，由于芯片短缺，下周一开始，该公司将停产其最畅销的F-150卡车的生产线一周。通用汽车(General Motors）则在8月稍早因为同样的问题，将北美三家卡车工厂的生产线暂停了一周。

受到马来西亚新冠疫情影响和芯片问题冲击，日产汽车（Nissan Motor ）在8月稍早在美国田纳西州的主要工厂也停产了两周。

一家汽车贸易集团估计，由于芯片短缺，2021年在美国制造的汽车可能会减少130万辆，这比新冠疫情前的水准下降了10%以上。

美国的参议员们告诉萧美琴，「我们现在听到的是，尽管台湾为增加生产作出了很大努力，但短缺的风险显然已经延伸到2022年。」

全球最大的芯片代工厂台积电拒绝对这封信发表评论。台积电在今年7月表示，从本季度开始其客户的短缺将逐渐减少，但它预计，整体半导体产能吃紧可能会延续到2022年。

今年5月，台积电也表明将今年的车用微控制器（MCU）生产量增产60%。

「（市场）对汽车的需求--从汽车到商用卡车--现在正在上升，然而半导体芯片的缺乏正让这种新的需求无法得到满足。」美国的参议员们写道：「美国现在是世界上受影响最大的地区。」

先前，这些参议员向台湾提供了疫苗方面的协助。今年6月，美国赠送台湾赠送250万剂新冠疫苗，这个数量是最初答应分配数量逾三倍。

参议员们表示，他们支持「拜登总统向台湾提供额外的疫苗而做出的努力」。

（路透社等）

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