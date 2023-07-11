「輔助自殺」在德國合法嗎？

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「協助他人結束生命」這件事，無疑是一個備受爭議的議題。一般人認知的安樂死，其實跟「輔助自殺」（assisted suicide）有所不同，各國對這兩者的接受度也不太一樣。到底什麼是「輔助自殺」？德國的立場為何？
28日，美國國務卿布林肯與亞太助卿康達分別出席兩場智庫活動，關切焦點都是印太局勢。針對台海兩岸議題，布林肯重申美國會協助台灣自衛，康達則提到明年的台灣大選，呼籲各方負責任行事。兩人還說了什麼？
香港反修例運動爆發距今已踏入第四年。在《國安法》陰影下無法於香港上映的電影《憂鬱之島》和《野草不盡》登陸德國，繼續講述關於香港的傷痛故事。
北約峰會11日發布公報，以歷來最強硬立場稱中國構成「系統性挑戰」，中國駐歐盟使團同日發聲反擊，重申堅決反對北約東進亞太，並指公報內容充斥「冷戰思維」、刻意抹黑。此外，據公報透露，烏克蘭加入北約是否有譜？
香港國安處首次向海外民主派人士發出懸紅通緝令，並於短短一週進行兩波執法行動，被通緝人士的家人及前黨友接連遭查，有組織隨即解散。分析指成功逮捕八名民主派人士的機會很微，那懸紅的實際目標是什麼？挑選這個時間點做此舉動有何潛在意義？
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