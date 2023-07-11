 「輔助自殺」在德國合法嗎？ | 文化经纬 | DW | 12.07.2023

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文化经纬

「輔助自殺」在德國合法嗎？

「協助他人結束生命」這件事，無疑是一個備受爭議的議題。一般人認知的安樂死，其實跟「輔助自殺」（assisted suicide）有所不同，各國對這兩者的接受度也不太一樣。到底什麼是「輔助自殺」？德國的立場為何？

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