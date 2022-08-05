軍演引發中日齟齬 台陸委會駁王毅「不肖子孫說」

（德國之聲中文網）中國宣布在台灣周邊海空域進行為期4天的大規模實彈軍演，週日（8月7日）進入第4天。中國解放軍「東部戰區」官方微博6日發文表示，持續在台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，出動艦艇、戰機、岸導等任務兵力，重點進行聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。

根據台灣國防部的統計，6日截至下午5時，中國有20架次軍機、14艘次艦艇在台海周邊演習。其中，14架軍機越過台灣海峽中線。同日，該部也接連發布消息，稱台灣海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控中國軍艦，馬公軍艦及各式艦艇在東部海域監偵中國馬鞍山軍艦。

台灣陸軍金門防衛指揮部6日晚間也發布新聞稿指出，當日晚間發現無人機2批3架次，進入金門及北碇地區禁限制水域上空，「駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒」。

台灣國防部指控，中國連日在台海周邊設立禁航區舉行演習，實質上是對台灣進行「模擬攻擊」的一部分，同時強調北京「已片面改變區域現況、嚴重破壞台海和平」，台灣仍是「備戰不求戰、應戰不避戰」的立場，將以高度警覺堅守崗位，「捍衛國家安全」。

美國白宮則是發佈聲明表示，中國在台灣海峽及其周邊地區的行動是「挑釁且不負責任的」。根據路透社報導，白宮發言人稱：「這些活動是中國改變現狀努力的重大升級。它們具有挑釁性、不負責任，並增加了誤判的風險。」

中國駐日使大館再批日本

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國進行軍演不只催化台海局勢升溫，也引發中日外交齟齬。

中國駐日本大使館6日晚間發布新聞稿，譴責美日澳三國外長的聯合聲明「顛倒黑白」，並指日本「渲染操弄，包藏私欲禍心」。此前，日本外務省發表美日澳三國外長聯合聲明，反對中國在台灣附近海域開展軍演，並譴責北京發射導彈，落入「日本專屬經濟區」（EEZ）。

中國駐日本大使館在被問到對此有何評論時回應稱：「美日澳等國仍執迷不悟，在東亞合作系列外長會期間又發表所謂外長聯合聲明，發出指責中方的噪音，中方對此堅決反對，並表示強烈譴責」。

新聞稿稱，中國軍演「公開、透明、專業，合理合法，旨在向肇事分子發出警示，對『台獨』勢力予以懲戒。」

針對「中國導彈落入日本專屬經濟區」，中國駐日大使館則稱中日在有關海域尚未劃界，此說「根本站不住腳」。該聲明寫道：「我們再次嚴正敦促日方不要玩弄『以台制華』的政治把戲，不要在錯誤的道路上繼續走下去」。

與此同時，中國官媒央視同日晚間也在新聞節目上報導批評日本是「美國跟班」，「碰瓷」表演並「夾帶私貨」。央視在官方微博措辭強烈寫道，日本「已經犯過歷史性罪行」應更謹言慎行，「不要重蹈歷史的覆轍」，並稱一定要把美日等國「倒打一耙的『耙釘』敲斷，用這些釘子將他們和台灣的某些不肖子孫一起，都釘在歷史的恥辱柱上」。

中國外交部長王毅6日稍早曾稱，「如果孫中山地下有靈，他也會指著蔡英文鼻子說她是『不肖子孫』」，爭議言論引發輿論熱議。

台陸委會譴責「不肖子孫說」粗暴

針對王毅批評台灣總統蔡英文的「不肖子孫說」，台灣陸委會6日傍晚發布新聞稿。陸委會強烈譴責稱，王毅等中國官員不斷在國際場域「公然扭曲事實、推諉自身破壞台海和平之責任，及以粗鄙言論污衊我國家元首」。

該新聞稿寫道，中國「持續模擬攻臺高強度、封鎖式的軍演，企圖恫嚇台灣及周邊國家」，陸為毀表示譴責並正告「北京當局應理性自制，立即停止各種脫序的行為」。

陸委會強調，中國是以「扭曲事實的『一個中國原則』主張對台灣的主權。新聞稿寫道：「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，是台海客觀現狀；無論從歷史、國際法或兩岸現實來看，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分；中華民國台灣的未來只有2300萬臺灣人民的意志才能決定。」

陸委會並指，中國此舉已對台海及印太區域和平造成嚴重衝擊，呼籲「全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、破壞和平的不負責任行為」。

中國警告澳洲不要指手畫腳

除了日本，中國駐澳大利亞大使館6日也譴責了澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）。此前，黃英賢與日本外長林芳正、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日曾針對北京在台海的軍演發表外長聯合聲明。這項聯合聲明表達了對中國在台灣海峽海域，進行大規模軍事演習的擔憂。

中國駐澳大使館發言人表示，中方「嚴重關切並強烈不滿」，「完全不接受三國對中方旨在維護國家主權和領土完整的正義行為進行責難，並對三國發表有關言論表示強烈抗議、嚴厲譴責。」

發言人還說，「一個中國原則」是澳大利亞歷屆政府的莊嚴承諾，澳方理應嚴格信守，充分兌現，不應在實際行動中作出任何曲解和打折。

渤海、黃海再軍演

佩洛西不顧北京反對堅持訪台後，中國宣布自8月4日至8月7日在台灣周邊6個海域進行大規模實彈軍演。軍演開始後，台灣當局發公文指，北京將軍演擴大至7區、延至8日上午10時。對此，中國官方未有回應。

過去兩天，中國三地再發「航行警告」，稱要在黃海與渤海部分海域進行軍事演習。中國大連海事局6日公布，8月8日至9月8日將在渤海部分海域內執行軍事任務，禁止船隻駛入。

此前，連雲港海事局5日晚間公布自6日起至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入；遼寧海事局5日下午公布，8月6日4時30分至19時於渤海北部進行軍事演習，禁止駛入。

中國軍演波及台灣漁民

（綜合報導）

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