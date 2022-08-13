 軍機首度部署印太參加軍演 德軍：不會經過台海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2022

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时政风云

軍機首度部署印太參加軍演 德軍：不會經過台海

台海局勢升溫之際，德國空軍週一（15日）派遣13架軍機參加在澳大利亞舉行的聯合軍事演習。這是德軍二戰以來進行最大規模的部署之一，突顯了柏林對於中國在印太地區造成緊張局勢加劇的關注。

Deutschland | Eurofighter starten zu Manöver nach Australien

德國空軍派6架現役主力的「歐洲颱風戰機」參加與印太盟國的聯合演習，這是德軍二戰以來進行最大規模的部署之一。

（德國之聲中文網）路透社報導，德國空軍週一（8月15日）派遣13架軍用飛機參加在澳大利亞舉行的聯合軍事演習。這是德國空軍在和平時期，於印太地區進行的最大規模部署之一。

德國空軍15日展開代號為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）的聯演行動，目標是在24小時內，從德國飛抵新加坡，中途在阿布札比更換飛行員，最終抵達澳大利亞。

參加演習的13架德國軍機包含：6架現役主力的「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon），從德國東南部巴伐利亞州的基地起飛，另外4架A400M軍用運輸機和3架A330MRTT多用途加油機，從科隆起飛。

德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）表示，在為期3天的演習期間，飛行員將進行近200次空中加油演習。這次部署還包括繞道日本和韓國。

Deutschland | Ingo Gerhartz

德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）。

格哈茨指出，在軍機抵達新加坡後，緊接著將前往澳大利亞參加由該國主辦的兩年一度國際軍事演習「漆黑行動2022」（Exercise Pitch Black 2022）。該演習將在8月19日至9月9日之間舉行，共有17國、約100架軍機將參加本年度的軍演。值得注意的是，德國、日本和韓國空軍將首次全面參與。

德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）表示，德國目前的重點仍然是俄羅斯對烏克蘭的入侵行動，「但我們也必須將我們的注意力指向其他地區。」

對中國構成威脅？

DW.COM

中國過去一週在台灣周圍舉行大規模軍演，並在軍演結束後誓言在台灣附近進行「定期巡邏」。專家告訴德國之聲，相關言論顯現出了一個令人擔憂和危險的發展。

美國參議院外委會亞太小組主席馬基訪台見蔡英文，強調台美應加深合作，避免台海衝突。對此，中國宣布再軍演，文攻武嚇。英美則同聲批評中國「反應過度」、企圖讓侵略成為台海「新常態」。

去年8月，一艘德國軍艦「巴伐利亞號」（Bayern）20年來首次駛入印太地區，沿途停靠11個國家，包括日本、韓國、越南和新加坡。路透社指，此舉表明柏林與其他西方國家擔心北京在印太地區野心日益增加，並擴大其在該地區的軍事存在。

如今德軍首次向印太地區部署13架軍機，突顯了在該地區與中國的緊張局勢加劇之際，柏林更加關注印太地區。

報導稱，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於8月初訪問台灣後，中國聲稱台灣是其自己的領土，並在這個民主治理的島嶼周圍啓動了軍事演習，台灣問題的緊張局勢也有所加劇。

德國空軍司令格哈茨告訴路透社，此次德國軍機所走的路線「幾乎不接觸」中國南海，也「將使用民用空中航線，且沒有計劃經過台灣海峽。」

「中國南海和台灣——這些顯然是該地區的分歧點所在。」格哈茨說：「我們會保持在10公里以上的高度飛行，幾乎不接觸中國南海，我們將行駛在國際航道上。」

格哈茨補充說，他不認為德國會在「飛往澳大利亞的演習途中對中國發出任何威脅信息」。

Deutschland | Eurofighter starten zu Manöver nach Australien

多架「歐洲颱風戰機」準備從德國基地起飛，前往澳大利亞。

對此，澳大利亞駐德國大使格林（Philip Green）認為，中國沒有理由將這次演習視為破壞穩定。他說：「我們正在尋求一個將是穩定、和平和繁榮的地區，戰略平衡，每個國家都可以採取自己的主權選擇。」

早前，德國國防部長蘭布萊希特曾向媒體表示，「這次首度部署軍機至印太地區行動，表明德國也考慮歐洲以外的安全問題。」因此德國此次行動也表明，若其在印太地區的盟邦有難，德軍能快速將武力部署至印太地區展開軍事行動。

根據日媒「日本網」報導，德國在2020年制定印太地區的外交方針，調整偏中政策，並欲加強與其它亞洲國家的關係，此次任務明顯是要牽制中國隨軍力增長不斷膨脹的野心。

（路透社、德新社等）

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