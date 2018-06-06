躺着挣钱 真有这等美差？

(德国之声中文网) 德国航空航天中心(DLR)网站上刊登的招募广告显示，志愿者年龄必须在24到55岁之间，男女不限，无吸烟史。其身高则必须在153至190厘米之间，身高体重指数(BMI)在19至30千克/平米之间。

根据要求，志愿者必须在德国航空航天中心位于科隆的基地生活89天，其中60天为连续卧床期，以及前后各两星期的适应或恢复期。这是欧洲空间局与美国宇航局的一个合作科研项目，其目的是调研长期失重或微重力环境对人类生理机能的影响及其预防措施。

连续卧床60天，还能获得税前1.65万欧元的收入，这听起来似乎很美好。但是，60天连续卧床期也有着异常严格的规定：受试者必须在此期间严格卧床，包括吃喝拉撒洗漱也都必须在卧床状态下进行。而且，为了模拟失重环境下的体液分布，卧床时双脚的位置必须高于头部，因此床板存在6度的倾角，受试者也不能使用枕头。此外，受试者在60天内生活于单人卧室内，不能接受任何人的来访。他们还要在卧床时按照要求执行一些训练任务。

德国航空航天中心还将严格规定受试者卧床期间的饮食。令人稍感欣慰的是，食谱将会按照受试者的实际需求进行个性化定制。

在卧床之后的1个月、3个月、12个月、24个月，受试者还会接受后续体检，以便测定连续卧床60天的长期后续影响。

人工重力才是正道？

根据德国航空航天中心以及欧洲空间局网站的介绍，执行长期任务的宇航员会因为失重环境而面临肌肉萎缩、骨质流失、循环系统损伤、眼球结构变化等不良影响。而长期卧床者身上也会出现相似的症状，当然程度有所不同。

此次由欧洲空间局与美国宇航局联合发起、德国航空航天中心具体牵头实施的研究，全名为"通过旋转产生人工重力，应对失重环境的不良影响"(AGBRESA)。长期卧床试验只是整个研究的一部分。

研究者指出，目前在国际空间站执行长期任务的宇航员，主要通过大量运动来减轻失重带来的不良影响，但是效果并不尽如人意。研究者认为，将宇航员置于小型离心舱内进行旋转，从而产生少量的人工重力，这也许是一种更有效果的方式。