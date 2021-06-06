 "躺平"也不行：“躺平T恤”下架是为何？

（德国之声中文网）中国知名时评人“五岳散人”6月20日在推特上写道： “听说淘宝把“躺平”字样的商品都下架了，我去搜了一下，连“躺平T恤”都没了。我在油管的节目里说过，“佛系”可以，但“躺平”不行，因为躺平是一种反抗，哪怕是消极的反抗也是反抗。看来是没说错的。"

德国之声记者尝试在淘宝网上搜索“躺平T恤”，搜索出来的商品却是印有“新青年”、“为人民服务”字样的文化衫，以及印有一对青年男女“撸起袖子加油干” 贴画的T恤等。

“躺平”一词早在2011年就出现在百度贴吧的“反婚吧”里。此次流行是源于今年4月17日百度贴吧一个题为《躺平即是正义》的帖子。名为“好心的旅行家”的网友在帖子中写道：“两年多没有工作了，都在玩，没觉得哪里不对，压力主要来自身边人互相对比后寻找的定位和长辈的传统观念，它们会无时无刻在你身边出现，你每次看见的新闻热搜也都是明星恋爱、怀孕之类的『生育周边』，就像某些『看不见的生物』在制造一种思维强压给你，人大可不必如此。我可以像第欧根尼只睡在自己的木桶里晒太阳，也可以像赫拉克利特住在山洞里思考『逻各斯』，既然这片土地从没真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己，躺平就是我的智者运动，只有躺平，人才是万物的尺度。”

这番颇有哲学味道的言论立即在网上引起热议，“躺平”一词也迅速被打上对“内卷”化恶性循环进行“不作为”消极反抗的标签，尤指年轻人在国内经济下滑、社会问题激化的大背景下，出于对现实环境的失望而选择无欲无求的生存状态和价值理念。在“知乎论坛”上，“躺平主义”号召年轻人们“不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费”，“维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶”，社交网站豆瓣上也出现了多个讨论“躺平”问题的小组。

从敏感词到下架

然而，“躺平哲学”显然与习近平倡导的“撸起袖子加油干”的口号背道而驰，因而迅速遭到官方主流媒体的声讨。新华社5月20日转载的南方日报《“躺平”可耻，哪来的正义感？》一文，称“在压力面前选择“躺平”不仅不正义，还是可耻的，这样的“毒鸡汤”没有任何价值。《光明日报》当日也刊登题为“引导“躺平族”珍惜韶华、奋发有为“的文章写道：“躺平族”显然对于经济社会发展有很多不利。当前我国的经济发展面临着人口老龄化等多方面挑战，实现高质量发展的目标离不开青年的创造性贡献。相较于“未富先老”这一特殊历史背景促成的客观趋势，“未富先躺”这一现实问题带来的主观倾向同样需要引起我们警惕。共青团中央5月27日在微博上发布了一条“当代年轻人从未选择躺平”的微博，以年轻的的白衣战士，人民子弟兵，科研人员为例，称“在大风大浪中，青年一代不负使命，不负家国。他们有信念、有梦想、有奋斗、有奉献，他们从未选择“躺平”！ ​”

不过，与《“躺平”可耻，哪来的正义感？》一文中自称“善意地提醒”以及《光明日报》文中”绝非要对“躺平族”进行批判与苛责“不同，网友5月30日便发现，豆瓣上多个讨论“躺平”的小组已被封锁，相关贴文被陆续删除，到5月31日晚间，“躺平”已被豆瓣设定为敏感词。

在“五岳散人”有关 “听说淘宝把“躺平”字样的商品都下架了”的推文下，网友纷纷留言道：:我一度以为躺平的因过分消极算不上反抗，只是认命后的自暴自弃行为，对党国统治是有利的。看来是误解了，低估了“辛勤的蝼蚁们”对党国的重要性。“;”躺平与社会主义核心价值观相悖，所以下架“；“我搜躺平出来的结果是撸起袖子加油干”；“躺着造反，比跪着造反还隐蔽”；”下跪姿势都有讲究何况反抗，斩了”......有人甚至猜测，“重点大概不在躺上，犯了今上的名讳”，“躺平”一词一语双关，不禁不行.....

分析人士指出，“躺平”透露着民间对中国社会贫富差距加大，社会分配不公，底层努力得不到相应回报的社会现状的不满、消极反抗和不合作意识，某种程度上挑战了官方的价值观。而随着讨论的展开，“躺平主义”甚至激发出更为强烈的积极反抗意识。一首走红微信朋友圈的“躺平”诗就明确写道，“躺平，是为了不弯腰。躺平，是为了不下跪。躺平，是横向的站立。躺平，是挺直的脊梁。“

还令官方不安的是，“躺平主义”产生了强烈的社会共鸣和共识。而一旦人们团结起来，“拒绝消费，拒绝奋斗，拒绝被割韭菜”的不合作意识还将对官方的意识形态宣传和现行制度构成更大的挑战。从兴起到被封禁，短短两个月的时间里，”躺平主义“就被剥夺了公开存在的空间。不过，“躺平族”并不会因此消亡 ，有网友写道，“那就改为信老子，老子就是最早的躺平族。”

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