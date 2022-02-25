 躲避战火的乌克兰百姓 | 所有节目 | DW | 27.02.2022

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时政风云

躲避战火的乌克兰百姓

俄罗斯入侵乌克兰，双方连续激战数日。无辜平民因为无情战火不得不逃离家园，或前往地铁站和防空洞避难。背井离乡的乌克兰难民人数已接近40万人。

  • Slowakai Vysne Nemecke | Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zur Slowakai

    等待入境斯洛伐克

    只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

  • Eine Frau steht in Trümmern und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen

    战火无情

    2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

  • Ukraine Invasion

    基辅战事持续紧张

    首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

  • Ein beschädigtes Wohnhochhaus in Kiew

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Menschen suchen Schutz in einem Keller in Kiew

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Video-Standbild mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Zivilisten aus der Ostukraine am Bahnhof von Lwiw

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

  • BdTD | Ukraine

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Frauen und Männer gehen mit Tüten und Taschen in den Händen eine Straße entlang

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。


  • Slowakai Vysne Nemecke | Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zur Slowakai

    等待入境斯洛伐克

    只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

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    2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

  • Ukraine Invasion

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    首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

  • Ein beschädigtes Wohnhochhaus in Kiew

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Menschen suchen Schutz in einem Keller in Kiew

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Video-Standbild mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Zivilisten aus der Ostukraine am Bahnhof von Lwiw

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

  • BdTD | Ukraine

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

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    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

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