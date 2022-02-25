躲避战火的乌克兰百姓

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俄罗斯入侵乌克兰，双方连续激战数日。无辜平民因为无情战火不得不逃离家园，或前往地铁站和防空洞避难。背井离乡的乌克兰难民人数已接近40万人。
只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。
2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。
首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。
基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。
基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。
基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。
乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”
部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。
乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。
前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。
一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。
俄罗斯入侵乌克兰后，成千上万乌克兰人逃离家园。德国政府正为快速提供援助做准备。移民事务专家同时指出，对抗造成难民潮的源头才是根本之道。
有评论认为，乌克兰危机让半个世纪前基辛格的“联中制俄”思维在华府国安圈跃跃欲试。与此同时，北京不喜欢外界把台湾拿来和主权国家乌克兰类比。
俄羅斯進攻烏克蘭，戰事激化。基輔多地持續傳出爆炸槍響聲，2月27日凌晨，郊區一座儲油槽傳出巨大爆炸，火光沖天。同時，德國宣布將向烏運輸武器，並與其他西方國家宣布最新制裁：將部分俄國銀行踢出SWIFT。
在俄罗斯入侵乌克兰之后，德国作为北约成员国做出了军事部署因应。在受到军事威胁的情况下，德国联邦国防军是否能保卫国家安全？军方人士对此的看法再次敲响了警钟。
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